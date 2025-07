Ford Ranger tem aumento de 61% nas vendas em julho

A Ford Ranger segue firme no Brasil, ganhando destaque entre as picapes médias. Desde 2024, ela tem se mantido na vice-liderança do mercado, deixando a Chevrolet S10 em terceiro lugar na maioria das vendas.

Até 5 de julho, a Ranger contabilizou 831 unidades vendidas, um impressionante crescimento de 61,4% se comparado ao mês anterior. Porém, a Toyota Hilux ainda reina como a líder do segmento, com 1.131 unidades comercializadas e um aumento de 42,1%, deixando uma diferença de 300 unidades entre as duas.

Quero dizer, quem é apaixonado por picapes sabe que essa concorrência acirrada faz o mercado ferver. Não é à toa que, ao pegar a estrada, a força e a robustez da Ranger se tornam muito atraentes, não acha?

Agora, falando um pouco sobre as rivais, a Chevrolet S10 vem logo atrás, com 448 unidades vendidas, mas registrou uma leve queda de 1,4% em relação ao mês anterior. Em quarto lugar, temos a Mitsubishi Triton, que até melhorou suas vendas, alcançando 243 emplacamentos. A Mitsubishi L200 fechou a lista com apenas 67 unidades até agora.

Quando falamos da Ford Ranger 2026, as novidades são animadoras! Ela traz três opções de motorização a diesel. Para as versões de entrada, temos um motor 2.0 turbodiesel de 16 válvulas, que entrega 170 cavalos e um torque de 41,3 kgfm. Dependendo da escolha, o câmbio pode ser manual ou automático, sempre com seis marchas — ideal para encarar o dia a dia na cidade.

Mas se você busca potência extra, a versão V6 3.0 turbodiesel é a estrela, entregando 250 cavalos e um torque robusto de 61,2 kgfm. E o câmbio? Sempre automático, com 10 marchas, preparando você para qualquer aventura.

E para quem ama velocidade, a Ranger Raptor, com seu motor V6 biturbo, é um verdadeiro espetáculo! Ela gera nada menos que 397 cavalos e 59,4 kgfm de torque. Com uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos, é aquela picape que definitivamente faz o coração acelerar.

Vamos aos preços das versões da Ford Ranger 2026:

Black 2.0 AT 4×2 – R$ 238.900

– R$ 238.900 XL 2.0 MT 4×4 – R$ 264.200

– R$ 264.200 XLS 2.0 AT 4×4 – R$ 274.900

– R$ 274.900 XLS 3.0 V6 AT 4WD – R$ 303.900

– R$ 303.900 XLT 3.0 V6 AT 4WD – R$ 308.600

– R$ 308.600 Limited 3.0 V6 AT 4WD – R$ 346.600

– R$ 346.600 Raptor 3.0 V6 Biturbo AT 4WD – R$ 490.000

Com tantas opções e características, fica fácil entender por que a Ford Ranger está fazendo sucesso nas estradas brasileiras, não é mesmo? Cada dia que passa, ela conquista mais fãs entre os apaixonados por carros e aventura.