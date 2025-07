Sertanejo feminino marca a segunda noite da Festa do Milho em Assis

A segunda noite da Festa do Milho, realizada no sábado, 5 de julho, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, em Assis, destacou o talento feminino no palco. O evento atraiu um grande público, que além de prestigiar os shows gratuitos, também teve a oportunidade de degustar pratos feitos por mais de 20 entidades assistenciais da cidade.

A festa começou com a apresentação da cantora assisense Luana Granai, que emocionou a plateia ao prestar um tributo à famosa cantora Marília Mendonça, conhecida por suas músicas tocantes. Em seguida, a dupla sertaneja Day & Lara animou o público com uma série de sucessos do sertanejo feminino, mostrando a força e o reconhecimento das mulheres na música moderna.

A estrutura do evento foi bem planejada, com áreas cobertas, uma praça de alimentação variada, parque de diversões e barracas temáticas, tornando a Festa do Milho um dos principais eventos das comemorações pelos 120 anos de Assis.

Organizada pela Prefeitura, a festa tem entrada gratuita e todo o dinheiro arrecadado pelas entidades é destinado a ações sociais. O milho utilizado nas comidas foi fornecido pelo município, como parte do Programa de Valorização do Produtor Rural, incentivando a produção local.

A programação da festa continua neste domingo, 6 de julho, com os shows finais. A dupla Amanda e Vinícius inicia a noite, seguida pelo show de encerramento com Maurício e Maurinho. Os portões abrirão ao meio-dia e a entrada permanece gratuita, prometendo mais diversão e sucesso.

O evento continua a ser uma oportunidade importante para a comunidade, não apenas para celebrar, mas também para apoiar causas sociais.