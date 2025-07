Alonso elogia desempenho de Bortoleto na temporada

Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto protagonizaram uma intensa disputa durante as últimas voltas do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, realizada recentemente. Essa corrida repercutiu bastante entre os jornalistas durante o evento em Silverstone.

Alonso, um experiente piloto espanhol e bicampeão mundial, elogiou o desempenho do jovem brasileiro Bortoleto, destacando-o como uma das promessas da nova geração de pilotos. Ele comentou sobre a competitividade da corrida, que ocorreu de maneira respeitosa, com ambos os pilotos lado a lado em várias curvas. “Nós já competimos assim algumas vezes em karts e simuladores. Foi uma continuação disso e, ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, fiquei satisfeito”, afirmou Alonso.

Gabriel Bortoleto, pilotando pela equipe Sauber, terminou a corrida na oitava posição, o que lhe garantiu seus primeiros pontos no Campeonato Mundial de Pilotos. Para Alonso, esse resultado não foi uma surpresa, pois ele já havia identificado o potencial de Bortoleto no passado. “A performance foi excelente, mas não me espantou. Eu já disse no ano passado em Abu Dabi que ele é o melhor desta geração. Ele venceu a Fórmula 3 e a Fórmula 2 como estreante, sem ter feito testes com os carros anteriores. Ao chegar à Fórmula 1, ele continua mostrando um trabalho impressionante”, declarou o piloto da Aston Martin.

Durante a corrida, Bortoleto pressionou Alonso nas últimas voltas, quase garantindo a sétima posição. Com o resultado, o brasileiro ocupa a 19ª colocação no campeonato, somando quatro pontos.

Alonso também comentou sobre o futuro de outros jovens pilotos e mencionou que, embora alguns possam alcançar notoriedade antes de Bortoleto, o brasileiro tem potencial para se firmar como um grande nome no automobilismo. “Talvez outros consigam o sucesso mais rápido, mas a longo prazo, ele provavelmente será reconhecido como o melhor desta geração”, concluiu Alonso.