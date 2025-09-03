Ford Ranger híbrida tem nova versão rebaixada e esportiva

A ideia de modelos “inspirados nas pistas” pode criar um certo burburinho, especialmente quando esses carros são da Ford. A marca acaba de apresentar as versões MS-RT da Ranger híbrida plug-in e da E-Tourneo Custom, duas novidades que prometem agradar os amantes de automóveis. Mesmo que elas não sejam os bólidos mais rápidos do mundo, suas características esportivas merecem uma olhada mais atenta.

Vamos começar pela Ranger híbrida plug-in. Ela combina um motor convencional e um elétrico, oferecendo 281 cv e um torque de 71 kgfm. Não dá para esquecer que o foco dela continua em ser uma picape prática, com capacidade de rebocar até 3,5 toneladas e transportar uma carga útil de um tonelada. É verdade que a autonomia elétrica dela não é lá essas coisas, ficando em apenas 40 km, mas para quem usa no dia a dia, isso pode até funcionar.

### O Que É MS-RT?

Se você está se perguntando o que é esse tal de MS-RT, deixa eu te explicar. A sigla significa M-Sport Road Technology, uma parceria que a Ford tem com a M-Sport, famosa pelos ralis europeus. Essa união começou lá em 2015 e, desde então, vem trazendo um toque esportivo aos modelos. Para 2026, a Ranger e a E-Tourneo Custom entram na dança com essa configuração, trazendo um visual bem mais street, com ares de competição.

### Design e Acessórios

Visualmente, a Ranger MS-RT se destaca. Ela tem a altura rebaixada em 40 mm, rodas de 21” com pneus 275/45 e spoilers que não só embelezam, mas também melhoram a aerodinâmica. Por dentro, a experiência é ainda mais esportiva com bancos em camurça ecológica, costuras azuis e uma tela de 12” do sistema SYNC 4A que promete agradar a quem curte tecnologia.

Ah, e os fãs de cor vão adorar as novas opções disponíveis, como “Turini Purple” e “Fast Blue”. Não é todo dia que você vê uma picape tão estilosa assim, né?

### E-Tourneo Custom MS-RT

Agora, se o seu lance é mais espaço, a E-Tourneo Custom é uma escolha e tanto. Essa van elétrica acomoda até oito pessoas e entrega 285 cv. As fileiras de assento são ajustáveis, então você pode configurar do jeito que quiser. O interior também não decepciona, com tecnologia moderna e um visual exterior que lembra muito a estética dos ralis.

As rodas de 19” e pneus 235/45 R19 visam proporcionar uma pegada mais firme na pista, e as cores, além das já mencionadas, incluem opções como “Ultramarine Blue” e “Sunset Orange”. É de se babar!

### Preço e Disponibilidade

Embora a Ford ainda não tenha divulgado os preços, as encomendas para ambos os modelos devem começar na Alemanha em 2025, com entrega prevista para 2026. Com essas novidades, a Ford mostra que está atenta ao que os clientes buscam: uma mistura de praticidade com um toque esportivo. É a combinação perfeita para quem não abre mão de estilo e desempenho.