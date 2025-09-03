Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 continua reinando absoluta entre as motos mais vendidas do Brasil, com impressionantes 3.844 unidades emplacadas. Não é para menos! Essa belezinha é perfeita para quem busca um transporte ágil e econômico nas ruas, especialmente em dias de trânsito intenso.

Logo atrás, temos a Honda Biz, com 2.110 emplacamentos. Essa moto é a queridinha de muitos, ideal para quem precisa de um modelo versátil para o dia a dia. Em terceiro lugar, está a Honda Pop 110i, com 1.723 vendas, uma escolha certeira para quem quer algo prático e econômico.

Se a gente desce um pouco na lista, encontramos a Honda NXR 160 Bros em quarto lugar, com 1.584 unidades vendidas. Essa moto entrega um ótimo desempenho tanto nas ruas quanto nas trilhas, uma ótima opção para aventureiros urbanos. Em quinto, a Yamaha YBR 150, com 726 vendas, que traz um toque diferente e é a primeira fora da Honda a aparecer no ranking.

Na sequência, a Honda CB 300F aparece em sexto lugar, com 542 unidades vendidas. Essa é para quem busca um pouco mais de potência e conforto na hora de rodar, perfeita para viagens mais longas.

Agora, quanto às que não andaram tão bem, a Honda Sport 110i caiu para a sétima posição, com 461 unidades. É uma moto que tem seu público, mas parece que não está encabeçando mais as vendas. Em oitavo lugar, a Yamaha Fazer 250, com 432 vendas, e na nona posição, a Honda PCX 160, com 421 unidades. Fechando o top 10, temos a Shineray XY 125, com 417 emplacamentos. É um modelo que, apesar de menos conhecido, ainda conquistou seu espaço no coração dos motociclistas.

Quando a gente pensa em tudo isso, é interessante notar como as motocicletas se tornaram uma solução prática e eficiente de transporte no Brasil. Com tantas opções por aí, cada um pode encontrar uma que se encaixe nas suas necessidades, seja para a correria diária, seja para aquela viagem de fim de semana.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Honda CG 160 – 3.844 Honda Biz – 2.110 Honda Pop 110i – 1.723 Honda NXR 160 Bros – 1.584 Yamaha YBR 150 – 726 Honda CB 300F – 542 Honda Sport 110i – 461 Yamaha Fazer 250 – 432 Honda PCX 160 – 421 Shineray XY 125 – 417

Esses números revelam muito sobre as preferências dos brasileiros e como as motos se adaptaram aos nossos estilos de vida. Ah, e não se esqueça de checar se a sua moto está em dia para garantir a melhor performance e segurança na hora de pegar a estrada!