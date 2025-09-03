Notícias

Primeiro túnel submerso do Brasil usará técnica inovadora

Primeiro túnel submerso do Brasil ligará Santos e Guarujá em 3 minutos, com técnica inédita e investimento de R$ 6,8 bilhões.
O projeto que promete transformar a travessia entre Santos e Guarujá em um trajeto de apenas 2 a 3 minutos avança nesta sexta-feira (05). Nesse dia, a B3 realiza um leilão para escolher a empresa responsável pela construção e operação do primeiro túnel submerso do Brasil.

Dois grupos concorrendo são de fora do Brasil: a Acciona, da Espanha, e a Mota-Engil, de Portugal. A Mota-Engil conta ainda com apoio da chinesa CCCC, que tem experiência em grandes obras, como o túnel sob o lago Taihu, na China.

Como funciona o túnel imerso

Em vez de escavar o fundo do estuário, o projeto usará a técnica de túnel imerso. Segundo informações, os elementos de concreto armado são primeiro construídos em uma área seca. Depois, recebem uma vedação temporária e flutuam.

Essas estruturas são rebocadas até a localização desejada no canal e afundam controladamente, sendo alinhadas na base já preparada. Após esse processo, as juntas são conectadas com macacos hidráulicos, as vedações internas são removidas e o acabamento é iniciado. No final, tudo é coberto com pedras para proteção.

Leilão e modelo de concessão

A licitação adotará um modelo de parceria público-privada. O vencedor terá uma concessão de 30 anos para construir, operar e manter o túnel. Ele também se comprometerá a oferecer o maior desconto possível na contraprestação pública durante o contrato e terá a possibilidade de cobrar pedágios.

O edital passou por revisões em 2025, visando aumentar sua atratividade e garantir um cronograma mais consolidado.

Traçado e capacidade do túnel

O túnel terá uma extensão de 1,5 quilômetro, sendo 870 metros submersos no estuário. O planejamento atual prevê duas faixas em cada sentido para veículos, um corredor exclusivo para o VLT, além de acessos para pedestres e ciclistas. Essa nova travessia deve diminuir a concorrência entre as balsas e os navios cargueiros do Porto de Santos, tornando tudo mais ágil.

Por que túnel e não ponte

Estudos realizados na região mostraram um subsolo instável, o que desaconselhou um túnel escavado de grande diâmetro. Além disso, a alternativa de construir uma ponte foi descartada devido a regulamentações da Base Aérea de Santos e à altura dos navios que utilizam o canal, que resultaria em estruturas inviáveis para a operação portuária. O método imerso permite manter o calado operacional, respeitando a logística marítima.

Custos e cronograma da obra

O custo total do projeto foi atualizado para R$ 6,8 bilhões. Desse total, até R$ 5,1 bilhões serão provenientes de aportes públicos, divididos igualmente entre a União e o Governo de São Paulo. A diferença ficará com a futura concessionária.

As obras devem começar em 2026 e a previsão é que levem cerca de cinco anos para serem concluídas, contando desde o início dos trabalhos e passando pelos processos de contratação e licenciamento.

Viagens técnicas para transferência de conhecimento

Como essa tecnologia ainda não foi aplicada no Brasil, as autoridades buscaram referências em obras no exterior. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o governador Tarcísio de Freitas realizaram visitas à Europa para entender melhor os processos de construção, logística e imersão.

Tarcísio comentou sobre a importância dessas experiências, reafirmando o compromisso de entregar uma obra de alta qualidade para a Baixada Santista.

Situação atual da travessia

Atualmente, quem usa as balsas enfrenta cerca de 18 minutos só na travessia, sem contar o tempo em filas. Via terrestre, a alternativa mais próxima soma aproximadamente 43 km, levando cerca de uma hora para ser percorrida. Com o novo túnel, a espera deve ser reduzida para 2 a 3 minutos, trazendo maior previsibilidade para moradores, trabalhadores do porto e prestadores de serviços.

Etapas de montagem

O túnel será construído a partir de seis elementos de concreto, que serão produzidos em um canteiro próximo ao estuário. Após o processo de inundação e preparação, os blocos flutuantes serão rebocados até o canal. A imersão será controlada para garantir que tudo se encaixe de forma precisa na base preparada.

Após a montagem, as conexões serão vedadas, e o conjunto receberá um revestimento para proteção, avançando para a instalação de sistemas internos de ventilação, drenagem e segurança.

Referência internacional: túnel Fehmarnbelt

A inspiração principal dessa obra é o túnel Fehmarnbelt, na Europa, que está atualmente em construção. Com início em junho de 2024, ele terá 18,1 km de extensão, conectando a Dinamarca à Alemanha. Com custos estimados em 7,4 bilhões de euros, a Dinamarca financia a maior parte da obra.

Outras experiências internacionais

As empresas participantes do leilão no Brasil têm amplo histórico em construções semelhantes. A Mota-Engil, por exemplo, já trabalhou em parceria com a CCCC, responsável pelo túnel de Taihu, enquanto a Acciona possui experiência em grandes projetos de infraestrutura. A presença de grupos com esse tipo de expertise é fundamental para garantir a segurança nas fases de projeto, fabricação e instalação.

