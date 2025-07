Mãe finge estar morta para escapar de abuso do filho

Uma mulher de 59 anos simulou a morte para escapar de uma tentativa de estupro e assassinato pelo próprio filho, de 35 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na madrugada do dia 11 de julho e os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil, que finalizou a investigação recentemente.

O filho foi indiciado por tentativa de feminicídio e tentativa de estupro. Quando os policiais encontraram a mulher, ela apresentava lesões graves, incluindo um rosto desfigurado e dentes quebrados, evidências de um espancamento violento. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Contagem, que coletou depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência. O indiciado, no entanto, decidiu não se manifestar durante o processo.

O inquérito, que possui 124 páginas, foi agora enviado à Justiça para as devidas providências.

### Detalhes do Ataque

De acordo com a delegada Teresa Damasceno, a mulher revelou que foi surpreendida pelo filho em seu quarto na madrugada do ataque. Ele estava com uma luz forte do celular, revirando o guarda-roupa e aparentando estar sob efeito de drogas. Ao tentar sair do ambiente, a mulher foi atacada pelo filho, que começou a agredi-la. “Ele a puxou pelos cabelos, a estrangulou e a ameaçou de morte”, disse a delegada.

O relato da vítima ainda menciona que o agressor tentou retirar suas calças e a tocou de maneira inapropriada. Quando ela resolveu resistir, acabou sendo agredida com socos e chutes. Em um momento crítico, ele tampou seu nariz com gel de arnica, tentando sufocá-la. As agressões somente cessaram quando a mulher atuou como se estivesse morta.

A vítima ficou hospitalizada por dez dias e precisou passar por uma cirurgia devido a fraturas no rosto. Ela também comentou que o filho já havia a ameaçado anteriormente com uma faca e uma tesoura. Mesmo com o histórico de uso de drogas, o agressor não apresenta registros de problemas de saúde física ou mental.