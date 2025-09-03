Ford Mustang cresce 217% nas vendas em agosto, diz Fipe Carros

Em agosto, o Ford Mustang chegou cheio de novidades para os apaixonados por velocidade no Brasil. A nova versão, chamada Dark Horse, vem para substituir o GT Performance e traz um preço de R$ 649 mil — impressionando pela potência e pelas melhorias na performance ao volante. Aqui, o Mustang brilha como um verdadeiro ícone entre os esportivos.

Esse carro é puro adrenalina! Acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, graças ao seu motor V8 5.0 aspirado. A suspensão, direção e freios receberam ajustes que prometem fazer você sentir a estrada como nunca antes. E se você já testou um esportivo em um dia de curvas, sabe como isso faz toda a diferença, né?

Essas melhorias não passaram despercebidas no mercado. De acordo com os números da Fenabrave, o Mustang vendeu 200 unidades em agosto, alcançando um crescimento incrível de 217,46% em relação a julho. É claro que todo esse sucesso tem tudo a ver com as novidades que foram apresentadas.

No total, já foram emplacadas 534 unidades do modelo este ano. Para quem gosta de acompanhar, olha só como foi o desempenho mês a mês:

Janeiro : 85

: 85 Fevereiro : 90

: 90 Março : 26

: 26 Abril : 18

: 18 Maio : 18

: 18 Junho : 34

: 34 Julho : 63

: 63 Agosto: 200

Agora, sobre o coração do bicho: o Mustang Dark Horse conta com um motor que entrega mais de 507 cv e torque de 57,8 kgfm. Comparado ao GT Performance, que tem 488 cv, é um salto em termos de potência. E o câmbio automático de 10 marchas, combinado com a tração traseira, garante uma emoção extra na hora de acelerar.

Sabe aquela sensação de liberdade na estrada? O Mustang Dark Horse chega perto de proporcionar isso. Ele marca impressionantes 3,7 segundos de 0 a 100 km/h, posicionando-se entre os grandes, como BMW M, AMG da Mercedes, RS da Audi e até alguns Porsche. E embora tenha esse desempenho feroz, o carro ainda mantém uma certa praticidade para o dia a dia. Perfeito para quem precisa de um carro que seja um verdadeiro leão na pista, mas que também funcione nas rotinas urbanas.

Mas atenção: o espaço no banco de trás não é dos maiores. Quem é mais alto pode até questionar a real necessidade de um segundo banco. Contudo, o porta-malas com 377 litros dá conta do recado e pode acomodar suas bagagens de forma tranquila para aquela viagem dos sonhos.

No interior, o Mustang não decepciona. Com duas telas voltadas para o motorista — uma de 12,4” para o painel e outra de 13,2” para a central multimídia — tudo fica ao alcance e é super fácil de usar. E, claro, a conectividade é moderna, com suporte total para Android Auto e Apple CarPlay, deixando sua experiência ao volante ainda melhor. Afinal, quem não ama dar aquela nibela no Spotify enquanto acelera?