Mundo Automotivo

Ford Mustang cresce 217% nas vendas em agosto, diz Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Ford Mustang acelera nas vendas e cresce 217% em agosto
Crédito da imagem: Ford

Em agosto, o Ford Mustang chegou cheio de novidades para os apaixonados por velocidade no Brasil. A nova versão, chamada Dark Horse, vem para substituir o GT Performance e traz um preço de R$ 649 mil — impressionando pela potência e pelas melhorias na performance ao volante. Aqui, o Mustang brilha como um verdadeiro ícone entre os esportivos.

Esse carro é puro adrenalina! Acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, graças ao seu motor V8 5.0 aspirado. A suspensão, direção e freios receberam ajustes que prometem fazer você sentir a estrada como nunca antes. E se você já testou um esportivo em um dia de curvas, sabe como isso faz toda a diferença, né?

Essas melhorias não passaram despercebidas no mercado. De acordo com os números da Fenabrave, o Mustang vendeu 200 unidades em agosto, alcançando um crescimento incrível de 217,46% em relação a julho. É claro que todo esse sucesso tem tudo a ver com as novidades que foram apresentadas.

No total, já foram emplacadas 534 unidades do modelo este ano. Para quem gosta de acompanhar, olha só como foi o desempenho mês a mês:

  • Janeiro: 85
  • Fevereiro: 90
  • Março: 26
  • Abril: 18
  • Maio: 18
  • Junho: 34
  • Julho: 63
  • Agosto: 200

Agora, sobre o coração do bicho: o Mustang Dark Horse conta com um motor que entrega mais de 507 cv e torque de 57,8 kgfm. Comparado ao GT Performance, que tem 488 cv, é um salto em termos de potência. E o câmbio automático de 10 marchas, combinado com a tração traseira, garante uma emoção extra na hora de acelerar.

Sabe aquela sensação de liberdade na estrada? O Mustang Dark Horse chega perto de proporcionar isso. Ele marca impressionantes 3,7 segundos de 0 a 100 km/h, posicionando-se entre os grandes, como BMW M, AMG da Mercedes, RS da Audi e até alguns Porsche. E embora tenha esse desempenho feroz, o carro ainda mantém uma certa praticidade para o dia a dia. Perfeito para quem precisa de um carro que seja um verdadeiro leão na pista, mas que também funcione nas rotinas urbanas.

Mas atenção: o espaço no banco de trás não é dos maiores. Quem é mais alto pode até questionar a real necessidade de um segundo banco. Contudo, o porta-malas com 377 litros dá conta do recado e pode acomodar suas bagagens de forma tranquila para aquela viagem dos sonhos.

No interior, o Mustang não decepciona. Com duas telas voltadas para o motorista — uma de 12,4” para o painel e outra de 13,2” para a central multimídia — tudo fica ao alcance e é super fácil de usar. E, claro, a conectividade é moderna, com suporte total para Android Auto e Apple CarPlay, deixando sua experiência ao volante ainda melhor. Afinal, quem não ama dar aquela nibela no Spotify enquanto acelera?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ram derruba preço da Rampage RT 2026 em R$ 18.800 para CNPJ em setembro

Ram reduz preço da Rampage RT 2026 em R$ 18.800 para CNPJ

1 hora atrás
BMW aposta na eletrificação enquanto Tesla enfrenta queda na Europa

BMW investe em eletrificação; Tesla vê queda na Europa

1 hora atrás
Jaecoo 7 bate recorde de vendas no Brasil em agosto

Jaecoo 7 registra recorde de vendas no Brasil em agosto

2 horas atrás
Chevrolet Equinox tem crescimento recorde de 173% em agosto

Crescimento recorde de 173% para Chevrolet Equinox em agosto

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo