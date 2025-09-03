Três gerações conectadas em trama de Aguinaldo Silva

A nova novela “Três Graças”, criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, está prestes a estrear na TV Globo, com previsão para o dia 20 de outubro. A trama gira em torno da vida de três gerações de mulheres que enfrentam a maternidade precoce. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, e a direção geral é de José Luiz Villamarim.

A história começa com Lígia, interpretada por Dira Paes, que se torna mãe jovem após ser abandonada por Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, que nunca assumiu a paternidade. Sua experiência marca a vida da filha Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, que também se torna mãe na adolescência. Gerluce engravida durante uma relação com Jorginho Ninja, um ex-chefe do tráfico.

A trama avança para Joélly, interpretada por Alana Cabral, que aos 15 anos descobre que também está grávida. O pai da criança é Raul, um jovem de classe alta que se envolveu com drogas e está em apuros financeiros com um traficante.

Dira Paes ressalta a importância da narrativa, que foca na força das mulheres: “Traremos à tona a história dessas três mulheres de diferentes gerações e o que pode interromper esse ciclo de maternidade precoce.” A atriz acredita que a história representa bem as mulheres que sustentam suas famílias no Brasil.

Alana Cabral, que dá vida a Joélly, comenta que sua personagem é decidida e sonhadora, vivendo em um ambiente de mulheres fortes. Joélly mantém em segredo a identidade do pai do bebê, contando apenas com o apoio da amiga Kellen, interpretada por Luiza Rosa.

Enquanto isso, Gerluce lida com as responsabilidades da casa e o cuidado da mãe, Lígia, que sofre de uma doença pulmonar. Para ajudar a família financeiramente, ela trabalha como cuidadora de uma idosa, mas precisa enfrentar os desafios impostos pela filha da paciente, Arminda, interpretada por Grazi Massafera.

A vida amorosa de Gerluce também é um ponto importante na trama. Ela se envolve com Gilmar, um motorista, mas encontra um amor verdadeiro em Paulinho Reitz, um policial. Porém, esse romance será testado por problemas de corrupção e criminalidade na comunidade.

O conflito se intensifica quando Gerluce descobre que Arminda, junto a seu amante Santiago Ferette, está envolvida na deterioração da saúde de Lígia e de outros moradores da região, uma vez que eles estão adulterando medicamentos.

Sophie Charlotte, que interpreta Gerluce, reflete sobre a gravidade da situação: “Ela precisa decidir como agir ao descobrir que a saúde de sua mãe está em risco devido à má fé de outros.” Essa escolha ressalta o dilema moral que a personagem enfrenta.

A novela terá um total de 197 capítulos e promete misturar mistério, crítica social e humor, apresentando uma visão irônica da realidade brasileira. O diretor Luiz Henrique Rios explica que a produção terá uma abordagem de tragicomédia, trazendo cores e vibração à história. A equipe de roteiristas inclui tanto nomes experientes quanto novos talentos, buscando unir tradição e inovação no horário nobre da emissora.

Dessa forma, “Três Graças” promete ser uma obra que vai entrelaçar dramas familiares, desafios sociais e as lutas cotidianas de suas personagens.