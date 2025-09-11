Ford F-150 com 1.600 cv estabelece recorde em Nürburgring

A Ford está com tudo na sua linha de desempenho. Recentemente, a marca bateu um recorde impressionante: sua picape F-150 Lightning SuperTruck se tornou a mais rápida do famoso circuito Nürburgring, também conhecido como "inferno verde", na Alemanha.

Essa versão supermodificada da F-150 conseguiu completar o traçado em apenas 6 minutos e 43,482 segundos. Isso não só é o menor tempo para uma picape, mas também o quinto mais rápido entre todos os protótipos que já passaram por lá. Imagine isso!

O que faz a SuperTruck ser tão especial?

Equipadíssima, a F-150 Lightning SuperTruck vem com três motores elétricos e um conjunto de baterias de 50 kWh, que têm um sistema de arrefecimento a líquido. O resultado é uma potência de impressionantes 1.600 cv. Além disso, a picape conta com freios de carbono-cerâmica e uma carroceria leve, feita com fibra de carbono e magnésio. Isso tudo contribui para um desempenho incrível nas curvas e uma aceleração digna de supercarro.

E não é só isso: a F-150 não só venceu o próprio recorde da Ford, que pertencia à SuperVan — a van mais rápida do Nürburgring —, mas fez isso em grande estilo. A SuperVan havia encerrado a volta em 6 minutos e 48,2 segundos, enquanto a SuperTruck foi quase cinco segundos mais rápida.

Os desafios durante a volta

O piloto Romain Dumas, conhecido por sua habilidade em quebrar recordes, encarou o desafio. Em alguns momentos, a SuperTruck teve que lidar com limitações, como a velocidade máxima limitada a 261 km/h. Isso é um pouco frustrante, mas é um aspecto comum em veículos elétricos, onde o gerenciamento de energia tem que ser muito bem ajustado.

Outra situação curiosa foi que, durante as filmagens, algumas informações do painel digital e do volante foram distraídas, o que deixou os detalhes em segredo. Esse tipo de estratégia é comum, pois a Ford estava testando várias mudanças aerodinâmicas e de motor antes de encarar Nürburgring.

Pontos de atenção na corrida

Houve alguns percalços no caminho. Em um momento crítico da volta, na reta de Doettinger Hoehe, a SuperTruck perdeu velocidade rapidamente, caindo de 260 km/h para cerca de 193 km/h. O Dumas não escondeu seu descontentamento, levantando a mão em sinal de frustração. A Ford depois confirmou que houve um problema técnico no fim da corrida.

Mesmo com os desafios, a F-150 Lightning SuperTruck conseguiu um feito que ficará na história, mostrando que, apesar das dificuldades, sempre há espaço para inovações e surpresas no mundo automotivo.