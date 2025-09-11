Cidade brasileira mais procurada para viagens em dezembro

Balneário Camboriú, localizada no litoral norte de Santa Catarina, está se consolidando como a preferência dos brasileiros para as festas de Natal. Uma pesquisa recente da Booking.com apontou que a cidade é o destino mais desejado pelos turistas em 2024.

A apenas 80 km de Florianópolis, Camboriú combina um clima festivo com infraestrutura de qualidade e praias deslumbrantes, atraindo milhares de visitantes durante essa época do ano.

Natal com a família em Camboriú

A pesquisa revelou que 53% dos entrevistados valorizam estar com a família no Natal. Camboriú oferece um ambiente ideal para isso, com uma gama de opções de lazer e gastronomia.

A cidade não é só um ponto turístico; é também um lugar perfeito para celebrar em família. Com mirantes e ótimos restaurantes, Camboriú se transforma em um cenário propício para momentos de união e alegria.

Por que as praias são os destinos mais procurados no fim de ano?

As praias ganham destaque não apenas pelo visual incrível, mas também pela tradição de celebrações ao ar livre. Um espaço aberto traz mais chances de relaxar e se divertir ao lado de amigos e familiares.

Na virada do ano, a busca por festas animadas à beira-mar aumenta, e Balneário Camboriú brilha com seus fogos de artifício e festas nas praias, criando uma atmosfera mágica que encanta quem visita.

Outras opções de destinos para passar o fim de ano

Além de Balneário Camboriú, outros destinos de praia como Fernando de Noronha e Maragogi também estão entre os favoritos dos brasileiros.

Esse padrão se intensifica na época de Ano Novo, quando locais como Rio de Janeiro e Porto de Galinhas se destacam. Curiosamente, Campos do Jordão é o único destino não litorâneo que aparece entre os preferidos.

Portanto, Balneário Camboriú se mantém como a liderança em preferências para o Natal, oferecendo uma combinação perfeita de belezas naturais e infraestrutura de alto padrão.