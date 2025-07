Ford esclarece boato sobre Ranger Raptor em salto de dunas

Há cerca de um mês, uma picape Ford Ranger Raptor ganhou os holofotes nas redes sociais. O motivo? Um vídeo dela “voando” nas dunas de Canoa Quebrada, no Ceará. O motorista, Valécio Nogueira Granjeiro, estava em um momento de pura adrenalina, logo após retirar seu sonho, avaliado em R$ 490.000, da concessionária.

Os relatos daquela escapada emocionam qualquer amante de velocidade. A picape subiu a cerca de 10 metros de altura e percorreu mais de 40 metros antes de fazer um pouso brusco. Não precisava ser um mecânico para perceber que ali tinha danos sérios. A suspensão foi a principal vítima, mas não só ela.

### Picape foi vendida e novo dono quer reconstruí-la

Após o incidente, o chassi ficou tão danificado que a caçamba acabou amassando a parte traseira da cabine. A capota elétrica? Estava emperrada. Agora imagina a cena: para-lamas desalinhados e um espaço visível entre o capô e a dianteira. A parte mecânica também não escapou ilesa. O cárter do motor quebrou e a caixa de direção trincou. E não parou por aí – o intercooler amassou e até o resfriador de óleo não sobreviveu.

Embora a suspensão ainda não tenha sido totalmente avaliada, o novo proprietário, Alisson Sávio, pôs a mão na massa e criou um perfil no Instagram, o @raptorvoadoraoficial, para mostrar o processo de recuperação. A picape, que só tinha 350 km de estrada, promete voltar às ruas em breve. É o tipo de projeto que aquece o coração de qualquer apaixonado por carros, não é mesmo?

### Ford não deu picape para Valécio

A história ganhou um novo capítulo quando um vídeo de Valécio circulou, levantando rumores de que ele teria recebido um voucher da Ford como compensação pelo ocorrido. As imagens mostravam momentos descontraídos na entrega de uma nova Ranger Raptor. Mas a Ford rapidamente desmentiu essa história. Em nota oficial, a montadora deixou claro que não promoveu nenhum tipo de venda especial ou desconto devido a episódios de direção insegura. A gente sabe que com a paixão por carros, algumas situações podem ficar confusas, mas é sempre bom esclarecer as coisas.

### Como é a Ranger Raptor?

Falando um pouco mais sobre essa fera, a Ranger Raptor é produzida na Tailândia especialmente para mercados como o nosso. Um dos diferenciais são as bitolas mais largas, que quase podem ser notadas à distância. Para aguentar o tranco, a picape vem equipada com uma suspensão robusta, com amortecedores da Fox, conhecidos por sua qualidade nas trilhas. E vamos combinar, esses amortecedores são ajustáveis, tornando a condução muito mais interessante.

Seu motor 3.0 V6 biturbo entrega 397 cv e 59,4 kgfm de torque, casado com um câmbio automático de 10 marchas que promete trocas precisas – ideal para quem gosta de um bom desempenho na estrada e fora dela. E a tração integral com diferenciais blocantes? Eficiente para encarar qualquer desafio, mas claro, feitos para situações controladas.

A Ranger Raptor tem tudo para ser um sucesso, e quem dirige esse brinquedo sabe que a adrenalina é garantida – mas também precisa de cuidado e responsabilidade. Essa picape é um verdadeiro sonho sobre rodas para muitos, e sua história vai longe…