Al-Nassr pronto para negociar com destaque do Arsenal

O Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, está considerando a contratação do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, após dificuldades em assegurar outros alvos prioritários. Com a abertura antecipada da janela de transferências, que começou hoje, o clube saudita busca reforços em posições cruciais, incluindo um ponta esquerda, um centroavante e um volante.

A janela foi adiantada em 17 dias para que o Al-Hilal pudesse registrar o atacante Abderrazak Hamdallah. Neste contexto, Cristiano Ronaldo, que agora possui ações do Al-Nassr devido a um novo contrato, desempenhará um papel importante na estratégia de recrutamento do time.

O Arsenal, que não está interessado em vender Martinelli, pode estar disposto a negociar em certas condições. O clube inglês até já se movimenta para reforçar seu elenco, com rumores de que poderia contratar o extremo Rodrygo, do Real Madrid, ou Anthony Gordon, do Newcastle, caso Martinelli seja vendido.

A prioridade do Al-Nassr agora pode passar a ser Martinelli, visto que o Liverpool garantiu que Luis Díaz permanece fora de cogitação para transferência. O clube saudita está buscando um financiamento de 85 milhões de euros para viabilizar uma oferta, mas até o momento não houve contato formal com o Arsenal.

Além de Martinelli, o Al-Nassr também tem em vista o volante Amadou Onana, do Aston Villa, e está monitorando o atacante Mohammed Kudus, do West Ham. O mercado se mostra competitivo, pois o Arsenal, por sua vez, pretende fortalecer o time com novas aquisições, e outros clubes, como o Tottenham, também estão de olho em Kudus.

Diante desse cenário, o futuro de Gabriel Martinelli e as movimentações de Al-Nassr continuarão a ser observados de perto nas próximas semanas.