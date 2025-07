Álcool pode afetar o funcionamento do seu cérebro

O consumo de álcool pode estar acelerando o envelhecimento do cérebro em jovens adultos, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade da Carolina do Norte. Publicada na revista Alcohol: Clinical & Experimental Research, o estudo utilizou inteligência artificial para analisar a saúde cerebral de 58 pessoas com idades entre 22 e 40 anos que bebem de forma ocasional.

Os resultados mostraram que mesmo uma ingestão leve a moderada de álcool está relacionada a um envelhecimento cerebral que acontece mais rápido do que a própria idade cronológica dos indivíduos. Isso é preocupante, pois sugere que hábitos que parecem inofensivos podem ter efeitos mais sérios do que imaginamos.

Impactos do consumo moderado de álcool

Os pesquisadores usaram ressonâncias magnéticas para medir a “idade cerebral” e notaram que, quanto maior o consumo de álcool, maior a diferença entre a idade atual e a idade estimada do cérebro. Essa pesquisa confirmou que até mesmo pequenas quantidades de bebida podem acelerar o envelhecimento cognitivo. Entre os jovens que consomem álcool regularmente, essa discrepância era ainda mais acentuada.

Além disso, estudos anteriores relacionaram o consumo excessivo de álcool, ou seja, mais de oito doses por semana, a um aumento significativo nos riscos de danos cerebrais. As ressonâncias magnéticas proporcionaram uma visão detalhada das transformações que o álcool pode causar na estrutura do cérebro.

Consequências para a saúde mental

Esses achados trazem implicações sérias para a saúde mental dos jovens. A perda de flexibilidade cognitiva, que é uma característica comum em cérebros envelhecidos, está diretamente conectada ao uso frequente de álcool desde cedo. Curiosamente, mesmo após parar de beber, os efeitos do consumo podem ser permanentes, principalmente se o álcool começou a ser ingerido na adolescência. Isso enfatiza a importância de perceber os riscos que o consumo precoce de álcool pode trazer.

Para cuidar bem da saúde cerebral é recomendado evitar o álcool. Além disso, hábitos saudáveis e atividades que estimulam a mente ajudam a manter as capacidades cognitivas em dia.