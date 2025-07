Ford aumenta produção do Mustang GTD e limita revenda

A produção do Ford Mustang GTD ganhou velocidade em junho! Foram 31 unidades finalizadas, o que representa 66% de tudo que foi montado até agora. No total, já são 47 carros prontos, e as entregas aos sortudos donos devem começar em breve. Agora, quem está de olho na Ranger Limited V6 2026 também pode se animar com as novidades sobre preço, ficha técnica e itens de série.

A Ford colocou regras bem claras para os novos proprietários do Mustang GTD: para garantir que o carro vá para quem realmente ama a marca, todos devem assinar um compromisso de não revender o modelo nos primeiros dois anos. Isso evita a prática de revendas rápidas e especulações em cima de um carro tão cobiçado.

Essa estratégia não é nova; foi algo que a Ford já fez com o icônico Ford GT. A ideia é simples: não deixar que o Mustang GTD seja apenas uma peça de coleção ou um investimento. A intenção é que a galera possa aproveitar a experiência ao volante, e não só vender por um preço mais alto.

A produção do GTD acontece na Multimatic, no Canadá, que já foi parceira da Ford em projetos anteriores. Começou devagar, com apenas dois carros em janeiro, seguido de meses com produção bem baixa. Mas em junho, eles deram um grande salto, finalizando 31 unidades! Quem já pegou um trânsito chato sabe como a expectativa por um carro potente faz toda a diferença nas horas de estresse.

O Mustang GTD se destaca por ser o mais potente da linha até agora, com preços que começam em 325 mil dólares nos EUA. É um investimento forte, e as versões mais completas podem facilmente ultrapassar 429 mil dólares, sem contar as opções e taxas que as concessionárias costumam aplicar.

Apesar de ser um valor alto, a demanda pelo modelo é enorme. A Ford quer garantir que as pessoas que adquirirem o GTD sejam verdadeiramente apaixonadas por dirigir, não apenas buscando uma oportunidade de venda. Afinal, não dá para deixar passar a chance de acelerar um carro desses e ter um sorriso no rosto nas estradas!