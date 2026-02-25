Entretenimento

Band transmite ‘Dona Beja’ toda quinta e sexta às 23h

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Cena de Dona Beja. Foto: Divulgação/HBO MAX
Band vai exibir 'Dona Beja' às quintas e sextas, a partir das 23h

A Band confirmou a exibição da novela “Dona Beja”, protagonizada por Grazi Massafera, com estreia marcada para quinta-feira, dia 5 de março. A atração ocupará o horário das 23h, um espaço escolhido para acomodar as cenas de sexo e nudez presentes na produção. Esse horário tardio visa evitar cortes ou adaptações que poderiam ocorrer em um período mais cedo da programação.

A estreia contará com um especial intitulado “Noite Especial Dona Beja”, que começará às 22h20, seguido pela exibição dos dois primeiros episódios a partir das 23h. Após esse dia, a novela será transmitida regularmente nas noites de quinta e sexta. A programação está prevista para se estender até 17 de julho.

Antes de chegar à TV aberta, “Dona Beja” foi lançada no streaming pela HBO Max, onde já mostrou um bom desempenho. Desde seu lançamento, a série tem liderado a audiência na plataforma, superando outros títulos populares, como “O Cavaleiro dos Sete Reinos”. No entanto, ainda não alcançou os números de “Beleza Fatal”, a novela de 2025 que se tornou um grande sucesso na plataforma.

O elenco da novela é composto por diversos atores renomados, além de Grazi Massafera, como Bianca Bin, João Villa, Deborah Evelyn, David Junior, André Luiz Miranda e Erika Januza. Essa seleção indicativa de qualidade reforça a aposta da Warner Bros. Discovery no sucesso da produção no mercado brasileiro.

A estratégia de lançar a novela na TV aberta vem junto ao término de sua exibição no streaming, o que permitirá à Band promover a série a um novo público que ainda não teve a oportunidade de assisti-la.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Cenas de Três Graças. Foto: TV Globo/Divulgação

números consolidados de 24 de fevereiro de 2026

8 horas atrás
Virginia Fonseca. Foto: Divulgação/SBT

Lexa e Gretchen se apresentam no ‘Sabadou com Virginia’

11 horas atrás
Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Virgínia, vilã de Theresa Fonseca, é movida por ambição e ciúme

12 horas atrás
André Marques. Foto: Divulgação

Record busca Andre Marques após recusa de Evaristo Costa

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo