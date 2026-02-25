Band transmite ‘Dona Beja’ toda quinta e sexta às 23h

A Band confirmou a exibição da novela “Dona Beja”, protagonizada por Grazi Massafera, com estreia marcada para quinta-feira, dia 5 de março. A atração ocupará o horário das 23h, um espaço escolhido para acomodar as cenas de sexo e nudez presentes na produção. Esse horário tardio visa evitar cortes ou adaptações que poderiam ocorrer em um período mais cedo da programação.

A estreia contará com um especial intitulado “Noite Especial Dona Beja”, que começará às 22h20, seguido pela exibição dos dois primeiros episódios a partir das 23h. Após esse dia, a novela será transmitida regularmente nas noites de quinta e sexta. A programação está prevista para se estender até 17 de julho.

Antes de chegar à TV aberta, “Dona Beja” foi lançada no streaming pela HBO Max, onde já mostrou um bom desempenho. Desde seu lançamento, a série tem liderado a audiência na plataforma, superando outros títulos populares, como “O Cavaleiro dos Sete Reinos”. No entanto, ainda não alcançou os números de “Beleza Fatal”, a novela de 2025 que se tornou um grande sucesso na plataforma.

O elenco da novela é composto por diversos atores renomados, além de Grazi Massafera, como Bianca Bin, João Villa, Deborah Evelyn, David Junior, André Luiz Miranda e Erika Januza. Essa seleção indicativa de qualidade reforça a aposta da Warner Bros. Discovery no sucesso da produção no mercado brasileiro.

A estratégia de lançar a novela na TV aberta vem junto ao término de sua exibição no streaming, o que permitirá à Band promover a série a um novo público que ainda não teve a oportunidade de assisti-la.