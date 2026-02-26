SBT encerra programa diário e foca em esporte nos telejornais

A partir de março, o SBT apresentará um novo programa matinal chamado “Se Liga, Brasil”, que será exibido das 5h às 8h. A nova atração será comandada pelo jornalista Thiago Gardinali, que foi escolhido pela diretora Daniela Beyruti devido ao seu perfil alinhado com a proposta da emissora.

Gardinali tem uma carreira extensa, com 30 anos de experiência em jornalismo. Ele trabalhou na RedeTV!, onde participou de programas de entretenimento e cobriu eventos como o Carnaval. Recentemente, apresentou o “Balanço Geral” na Record. Sua decisão de deixar a Record para aceitar o convite do SBT demonstra o comprometimento com o novo projeto.

Diferente do antigo “SBT Manhã”, o “Se Liga, Brasil” terá uma proposta editorial mais ambiciosa. Gardinali não será apenas apresentador; ele também participará da construção do conteúdo do programa. A atração terá um enfoque em cobertura policial e busca abordar temas relevantes do cotidiano e da política, além de dar espaço às afiliadas da rede e interagir com assuntos que bombam nas redes sociais.

Com essa mudança, o SBT sinaliza que pretende valorizar a programação matinal, não a tratando como um espaço secundário. A nova estratégia inclui uma abordagem mais robusta, integrando as afiliadas da rede e buscando uma cobertura policial de forma estruturada.

No entanto, até o momento, “Se Liga, Brasil” é o único lançamento confirmado para março. A nova grade não contará com um programa esportivo diário, mas as notícias relacionadas ao esporte aparecerão nos telejornais. Além disso, o desenvolvimento de uma nova revista eletrônica e o cancelamento do “Aqui Agora” foram anunciados. Embora essas decisões possam ser revidas no futuro, no início do mês, o foco do SBT será exclusivamente no novo matinal apresentado por Gardinali.