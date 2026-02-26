BBB 26: Tadeu revela regras do Paredão Falso e Quarto Secreto

Novidades na Semana do BBB 26

A semana no Big Brother Brasil 26 promete ser agitada, com diversas dinâmicas que vão impactar o jogo. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou ao vivo, nesta quinta-feira (26), algumas surpresas que os participantes e o público devem ficar atentos.

Prova do Líder

A primeira atividade da semana será a Prova do Líder, que ocorrerá em duas etapas. A primeira fase será realizada na tarde de sexta-feira (27), e os fãs do programa poderão acompanhar tudo pelo Globoplay. À noite, durante o programa ao vivo, acontece a etapa final, onde será conhecido o novo líder da casa.

Exílio e Poder Especial

Nesta mesma sexta-feira, um participante será escolhido para ir ao exílio, ou seja, ele vai passar a noite fora da casa. Tadeu já havia mencionado essa dinâmica anteriormente. No dia seguinte, sábado (28), quem estiver no exílio ganhará um poder especial: poderá indicar alguém diretamente ao Paredão. O indicado, além de ir para a berlinda, trocará de lugar com o exilado e também passará a ficar fora da casa até domingo (1º).

Formação do Paredão

No domingo (1º), acontece a formação do Paredão, que contará com quatro participantes. O anjo da semana terá uma decisão difícil: pode optar por não assistir ao vídeo da família em troca de imunizar uma segunda pessoa. Os quatro emparedados serão escolhidos da seguinte forma: um indicado pelo exilado, um pelo líder, o mais votado pela casa e outro que for contragolpeado pelo indicado do líder. Destes, três participantes participarão do Bate e Volta, onde apenas um conseguirá se salvar da eliminação.

Quarto Secreto

A resolução das dinâmicas ocorrerá na terça-feira (3). O eliminado, na verdade, não deixará a casa, mas irá para o Quarto Secreto. Neste local, ele ficará isolado dos demais, mas terá acesso a informações estratégicas sobre o jogo. Tadeu confirmou que esse participante estará imune na semana seguinte, embora a produção ainda não tenha revelado por quanto tempo ele ficará isolado nem como será o retorno à casa.

O Quarto Secreto é uma das dinâmicas mais esperadas pelo público, com recordações de edições passadas em que essa estratégia causou reviravoltas significativas no jogo. A expectativa é alta para ver como essa nova semana se desenrolará e quem conseguirá se destacar em meio às novas regras.