Entretenimento

números consolidados de 26/02/2026 estão disponíveis

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Casal de Coração Acelerado. Foto: Divulgação/TV Globo
confira os números consolidados de 26/02/2026

Audiência nas Telinhas: Números de 26 de Fevereiro de 2026

As audiências de televisão desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, mostram um panorama interessante para os telespectadores e anunciantes.

A novela “Coração Acelerado” continua a ser exibida no horário das seis e, embora não esteja impressionando com seu ritmo, mantém uma audiência estável, com 19,3 pontos. A trama, que é acompanhada por muitos, segue na luta por conquistar a atenção total do público, embora sua popularidade esteja ligeiramente abaixo de outras atrações.

No SBT, o programa “Fofocalizando” se destacou, conseguindo uma das melhores médias do dia com 3,6 pontos. O “SBT Brasil”, que está prestes a mudar de horário, conseguiu superar o “Jornal da Band” e retomou a terceira posição na audiência, marcando 3,9 pontos.

A RedeTV! também apresentou bons números, com o “TV Fama” e o “Operação de Risco” conseguindo superar as atrações da Band. Esses programas têm atraído um público significativo, mas os números exatos não foram previamente mencionados.

Aqui estão os detalhes das audiências de diversos programas da TV na capital paulista:

  • Globo:

    • Hora Um: 4,2
    • Bom Dia SP: 7,7
    • Bom Dia Brasil: 8,3
    • Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
    • Mais Você: 6,4
    • SP1: 9,6
    • Globo Esporte: 9,7
    • Jornal Hoje: 10,9
    • Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
    • Sessão da Tarde: 8,5
    • Vale a Pena Ver de Novo: 14,3
    • Êta Mundo Melhor!: 19,0
    • SP2: 20,3
    • Jornal Nacional: 23,1
    • Três Graças: 25,4
    • BBB 26: 18,5
    • Jornal da Globo: 9,6

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,8
    • Cidade Alerta: 4,5
    • Jornal da Record: 7,0
    • Coração de Mãe: 5,6

  • SBT:

    • SBT Manhã: 2,0
    • Fofocalizando: 3,6
    • SBT Brasil: 3,9
    • A Praça é Nossa: 3,5

  • Band:

    • Jogo Aberto: 2,0
    • Brasil Urgente: 3,2
    • Jornal da Band: 2,9

  • RedeTV!:

    • TV Fama: 0,7
    • Operação de Risco (reapresentação): 0,9

Esses números de audiência são especialmente importantes para o mercado publicitário, já que ajudam a determinar onde os anunciantes podem concentrar seus esforços. Em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 residências sintonizadas na Grande São Paulo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Taís Araújo. Foto: Divulgação/Globo

TV Globo estende contrato de Taís Araujo por mais três anos

5 horas atrás
Casa do Patrão. Foto: Reprodução

Descubra as três casas do reality de Boninho na Record

22 horas atrás
Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso. Foto: Globo

BBB 26: Tadeu revela regras do Paredão Falso e Quarto Secreto

22 horas atrás
O jornalista Thiago Gardinali. Foto: Divulgação/Record

SBT encerra programa diário e foca em esporte nos telejornais

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo