números consolidados de 26/02/2026 estão disponíveis

Audiência nas Telinhas: Números de 26 de Fevereiro de 2026

As audiências de televisão desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, mostram um panorama interessante para os telespectadores e anunciantes.

A novela “Coração Acelerado” continua a ser exibida no horário das seis e, embora não esteja impressionando com seu ritmo, mantém uma audiência estável, com 19,3 pontos. A trama, que é acompanhada por muitos, segue na luta por conquistar a atenção total do público, embora sua popularidade esteja ligeiramente abaixo de outras atrações.

No SBT, o programa “Fofocalizando” se destacou, conseguindo uma das melhores médias do dia com 3,6 pontos. O “SBT Brasil”, que está prestes a mudar de horário, conseguiu superar o “Jornal da Band” e retomou a terceira posição na audiência, marcando 3,9 pontos.

A RedeTV! também apresentou bons números, com o “TV Fama” e o “Operação de Risco” conseguindo superar as atrações da Band. Esses programas têm atraído um público significativo, mas os números exatos não foram previamente mencionados.

Aqui estão os detalhes das audiências de diversos programas da TV na capital paulista:

Globo : Hora Um: 4,2 Bom Dia SP: 7,7 Bom Dia Brasil: 8,3 Encontro com Patrícia Poeta: 6,5 Mais Você: 6,4 SP1: 9,6 Globo Esporte: 9,7 Jornal Hoje: 10,9 Edição Especial: Terra Nostra: 11,2 Sessão da Tarde: 8,5 Vale a Pena Ver de Novo: 14,3 Êta Mundo Melhor!: 19,0 SP2: 20,3 Jornal Nacional: 23,1 Três Graças: 25,4 BBB 26: 18,5 Jornal da Globo: 9,6

Record : Balanço Geral Manhã: 1,8 Cidade Alerta: 4,5 Jornal da Record: 7,0 Coração de Mãe: 5,6

SBT : SBT Manhã: 2,0 Fofocalizando: 3,6 SBT Brasil: 3,9 A Praça é Nossa: 3,5

Band : Jogo Aberto: 2,0 Brasil Urgente: 3,2 Jornal da Band: 2,9

RedeTV! : TV Fama: 0,7 Operação de Risco (reapresentação): 0,9



Esses números de audiência são especialmente importantes para o mercado publicitário, já que ajudam a determinar onde os anunciantes podem concentrar seus esforços. Em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 residências sintonizadas na Grande São Paulo.