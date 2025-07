Uso do WD-40 na manutenção automotiva e prevenção de desgastes

A maioria das pessoas vê o WD-40 apenas como um spray para lubrificar dobradiças ou para soltar parafusos enferrujados. Mas você sabia que essa latinha azul e amarela esconde um potencial incrível para a manutenção do seu carro? Com o WD-40, dá para resolver uma série de problemas que, se não tratados, podem levar seu veículo direto para a oficina.

Neste guia, vou compartilhar 18 maneiras surpreendentes e práticas de usar o WD-40 na sua rotina automotiva. Assim, você economiza tempo e dinheiro, e ainda descobre algumas dicas que até mesmo os mecânicos podem não te contar.

18. Manter partes difíceis sempre limpas

O interior do carro, especialmente os tapetes de borracha, acaba juntando poeira e lama com facilidade. Para facilitar a limpeza, borrife um pouco de WD-40 nos tapetes limpos e passe um pano seco. Isso cria uma camada que faz a sujeira grudar menos. E se você tem chiclete grudado no estofado, aplique o produto, espere um minuto e raspe com cuidado.

17. Remover dejetos de pássaros e seiva de árvores

O cocô de passarinho pode manchar a pintura do carro, principalmente se já estiver seco. Se isso acontecer, borrife WD-40 sobre a sujeira, deixe agir por alguns minutos e limpe com um pano de microfibra. Esse mesmo truque é ótimo para remover adesivos velhos e seiva de árvores sem arranhar a lataria.

16. Evitar que a tampa do tanque congele

Se você vive em uma região muito fria, sabe que a umidade pode congelar a borracha de vedação da tampa de combustível. Para evitar esse problema, aplique uma camada leve de WD-40 na borracha antes que o frio intenso chegue. Assim, você ajuda a repelir a água e evita o congelamento.

15. Prevenir ferrugem e corrosão

As peças metálicas do carro ficam expostas à umidade e, por isso, podem enferrujar. Uma fina camada de WD-40 cria uma proteção que evita a oxidação e mantém o brilho de frisos e rodas por muito mais tempo.

14. Parar rangidos irritantes

Se as portas ou a fechadura do capô estão rangendo, o problema pode ser falta de lubrificação. Um jato rápido de WD-40 resolve isso facilmente, penetrando nos mecanismos e eliminando o barulho. Mas, atenção: nunca aplique WD-40 nos freios. Se eles estiverem fazendo barulho, procure um mecânico.

13. Remover umidade do sistema de ignição

O nome WD-40 significa Water Displacement, 40th formula (Deslocamento de Água, 40ª fórmula). Se o seu carro está dando trabalho para ligar em dias de chuva, pode ser um problema de umidade no sistema elétrico. Com o motor desligado, borrife um pouco do produto na tampa do distribuidor e nos cabos de vela para expulsar a umidade e facilitar a partida.

12. Proteger os terminais da bateria

A corrosão nos terminais da bateria (aquela sujeira esverdeada) pode dificultar a passagem de energia. Para limpar, aplique WD-40, espere alguns minutos e esfregue com uma escova de aço. Isso garante uma boa conexão elétrica e ajuda a prolongar a vida útil da bateria. Lembre-se de fazer isso em um local ventilado, longe de faíscas, já que o produto é inflamável.

11. Restaurar temporariamente a clareza dos faróis

Faróis amarelados e opacos podem reduzir sua visibilidade enquanto dirige. Para dar uma melhorada, depois de lavar bem os faróis, aplique WD-40 com um pano macio e polido. Isso remove a oxidação superficial e melhora o brilho, mas é bom frisar que é uma solução temporária.

10. Limpar e restaurar as placas do carro

Quer deixar a placa do seu carro com cara de nova? Remova-a, lave com água e sabão e, depois de seca, borrife uma camada fina de WD-40. Isso ajuda a remover manchas e cria uma barreira contra a ferrugem.

9. Dar brilho e proteger as laterais dos pneus

Para um efeito “pretinho” duradouro, após lavar os pneus, aplique uma leve camada de WD-40 nas laterais (cuidado para não colocar na banda de rodagem!). Espalhe com um pano e, além do brilho, você protege a borracha contra ressecamento e rachaduras.

8. Afrouxar parafusos enferrujados

Parafuso da roda emperrado? Borrife WD-40 generosamente, espere pelo menos 10 minutos e tente afrouxar. O produto age na ferrugem, facilitando o processo.

7. Evitar que a lama grude nas rodas

Se você vai pegar uma estrada de terra, aplique uma camada de WD-40 nas rodas limpas. Isso cria uma superfície mais lisa, dificultando a aderência da lama e tornando a limpeza bem mais fácil.

6. Parar o chiado das palhetas do limpador

Se as palhetas do limpador fazem barulho no para-brisa, um pano umedecido com WD-40 passando delicadamente na borracha pode resolver. Além de eliminar o barulho irritante, isso limpa e condiciona o material, garantindo funcionamento suave e silencioso.

5. Lubrificar os trilhos do vidro elétrico

Se o vidro elétrico está lento ou travando, pode ser sujeira nos trilhos. Com o vidro abaixado, aplique um pouco de WD-40 nas canaletas laterais e remova o excesso com um pano. Basta subir e descer o vidro algumas vezes para espalhar o produto.

4. Remover adesivos sem danificar a pintura

Para tirar adesivos velhos, borrife WD-40 sobre ele, deixe agir por alguns minutos e puxe com cuidado. Isso amolece a cola, facilitando a remoção sem agredir a pintura.

3. Limpar insetos grudados na grade frontal

Depois de uma viagem, é normal que a parte da frente do carro fique cheia de insetos. Para removê-los, aplique WD-40, deixe agir por 5 minutos e então limpe com um pano macio. Eles sairão sem dificuldade.

2. Eliminar resíduos de fita adesiva

Aquele resto de cola de fita adesiva que parece impossível de tirar pode sumir facilmente. Borrife WD-40 sobre o resíduo, aguarde um minuto e passe um pano limpo. Ele dissolve a cola sem danificar a superfície.

1. Limpar e proteger as borrachas de vedação

As borrachas das portas e janelas podem ressecar com o tempo, levando a infiltrações e ruídos. Para mantê-las em bom estado, aplique uma leve camada de WD-40 com um pano. Isso ajuda a evitar rachaduras e mantém uma vedação perfeita.

E você, conhece algum outro uso genial para o WD-40 no carro? Compartilhe sua dica!