TV Globo estende contrato de Taís Araujo por mais três anos

A TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (26), a renovação do contrato da atriz Taís Araújo por mais três anos. Com isso, a artista, que começou sua trajetória na emissora em 1997, quando tinha apenas 18 anos, deve completar 30 anos de vínculo com o canal em 2027.

Taís entrou para o elenco da Globo ao participar do remake da novela “Anjo Mau”. Ela expressou sua felicidade com a continuidade do contrato, refletindo sobre sua evolução ao longo dos anos. “É bonito pensar que quando cheguei à Globo eu tinha 18, e hoje tenho 47. E é mais lindo saber que fico com a Globo pelo menos até meus 50 anos”, disse a atriz em uma entrevista.

Durante sua carreira, Taís Araújo se destacou em diversas produções de sucesso na televisão brasileira. Entre as novelas que fez estão “Da Cor do Pecado” (2004), “Cobras e Lagartos” (2006), “A Favorita” (2008), “Cheias de Charme” (2012), “Mister Brau” (2014-2016) e “Amor de Mãe” (2019). Sua atuação mais recente foi na novela “Vale Tudo” (2025), onde interpretou a mocinha Raquel. Além das novelas, ela também tem experiência como apresentadora, tendo comandado programas como “Superbonita” no GNT e “Popstar”.

A renovação do contrato acontece em um momento em que Taís considerava tirar uma pausa na carreira para descansar. No entanto, a Globo a convidou para ser a protagonista da nova novela “Por Você”, que irá substituir “Coração Acelerado” no segundo semestre deste ano. A atriz ainda está avaliando essa proposta.

A emissora destacou em nota a importância da renovação do contrato com Taís Araújo. Ela é reconhecida por sua versatilidade nos papéis que tem desempenhado ao longo dos anos e pela significância das produções nas quais esteve envolvida, desde séries até novelas. A renovação simboliza o reconhecimento ao talento da atriz e a continuidade de uma parceria que tem sido construída ao longo dos anos.

Agora, aos 47 anos, Taís Araújo tem um futuro promissor pela frente, com um contrato renovado e uma nova proposta em mãos, todas dentro da Globo.