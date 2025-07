Leapmotor C10 é lançado no Brasil com autonomia de 1.000 km

O Leapmotor está prestes a fazer barulho no Brasil com o lançamento do C10, um SUV com tecnologia REEV — que significa “veículo elétrico com extensor de autonomia”. Essa tecnologia é uma jogada inteligente que combina um motor elétrico com um motor a combustão, mas o segundo só serve para recarregar as baterias, não para movimentar as rodas. Prepare-se, porque em 2026, essa será uma novidade bem-vinda no mercado nacional.

Fernando Varela, o vice-presidente da Leapmotor na América do Sul, comenta que essa inovação traz o melhor dos dois mundos: você pode dirigir em modo elétrico e ainda contar com a tranquilidade de abastecer com gasolina quando necessário. Pense nisso: quem nunca ficou com aquele frio na barriga pensando na autonomia do carro elétrico, especialmente em uma viagem longa? Aqui, esse estresse pode ser coisa do passado.

Diferente dos híbridos tradicionais, o C10 não utiliza o motor a combustão para tracionar as rodas. Isso permite um sistema mais leve e eficiente. O motor a combustão é otimizado para trabalhar sempre nas rotações ideais, focado em gerar energia para o elétrico. Com isso, temos mais performance e eficiência. Ah, e enquanto você lê sobre o C10, outro modelo elétrico, o Aito M8, vai chegar na China com uma autonomia de 705 km. Incrível, né?

O C10 REEV também vai fazer sua estreia no Chile em 2025. A ideia é que ele se torne uma alternativa acessível para quem quer entrar no mundo dos elétricos, mas ainda não está pronto para abandonar completamente o motor a combustão. E de olho no Brasil, já sabemos que a BYD, outra marca relevante no setor, enfrenta desafios com vendas de veículos 4G, então há espaço para novidades.

Agora, falando de potência, o C10 vem equipado com um motor elétrico de 220 kW, o que equivale a 299 cv. Isso permite ao SUV acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. Um baita desempenho para um carro desse porte! E falando em porte, ele apresenta dimensões generosas: são 4,73 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 1,68 m de altura, o que o coloca na categoria dos SUVs médios.

No interior, o C10 não decepciona. Com uma tela digital no estilo tablet, uma central multimídia flutuante e até carregador por indução, o conforto e a modernidade estão garantidos. As rodas variam entre 18 e 20 polegadas, dependendo da versão. Um visual que faz você se sentir no futuro, mas com aquele toque prático que a gente ama.

Na China, ele tem um preço inicial de 129.800 yuan, ou algo em torno de R$ 101 mil. A versão top de linha, totalmente elétrica, chega a 149.800 yuan, aproximadamente R$ 116,6 mil. Fica a expectativa de que, no Brasil, os preços possam ser mais altos devido a impostos e custos de importação. Um bom ponto de partida para quem está de olho em um SUV com tecnologia inovadora e um design que chama atenção.