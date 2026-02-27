‘Provoca’ inicia temporada 2026 nesta terça com Rafinha Bastos

O humorista Rafinha Bastos é um dos convidados da nova temporada do programa “Provoca”, apresentado por Marcelo Tas. O episódio, que marca a estreia da temporada em 2026, irá ao ar na próxima terça-feira, 3 de março, às 22h30, na TV Cultura. Durante a entrevista, Rafinha fala sobre sua trajetória, a busca por mudança e sua relação com o filho, Tom.

Na conversa, Rafinha reflete sobre seu cansaço em relação à sua antiga persona, que era marcada por um humor mais agressivo e muitas reclamações. Ele revela que a percepção de sua própria finitude despertou um forte desejo de transformação em sua vida. “Eu estava cansado de mim mesmo e tinha medo de que, ao final, eu tivesse mostrado apenas uma parte do que sou”, explica. Para ele, esse processo não foi uma conquista, mas uma urgência de se reinventar.

Além disso, a conversa resgata uma das polêmicas mais marcantes de sua carreira: o incidente envolvendo a cantora Wanessa Camargo em 2011. Rafinha admite que não defende a piada que fez, mas expressa sua mágoa pela falta de apoio dos colegas na época. Ele gostaria de ter recebido uma mensagem de defesa que o lembrasse do direito de fazer humor, mesmo em um momento difícil.

Em relação ao seu filho Tom, Rafinha destaca que o menino parece preferir manter distância da fama do pai. Ele acredita que essa escolha não é uma rejeição, mas sim uma busca por sua própria identidade. “Acho que ele quer se encontrar, e eu respeito isso”, afirma. Para Rafinha, essa dinâmica traz um importante aprendizado: “Me deixa humilde. Dentro da minha casa, há alguém que deseja simplesmente que eu seja pai”.

Neste episódio, Rafinha Bastos demonstra uma nova fase de sua vida, na qual aprendeu a não se levar tão a sério e encontrou no filho uma fonte de lembrança constante sobre o que realmente importa.