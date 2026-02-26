Descubra as três casas do reality de Boninho na Record

Reality “Casa do Patrão” Chega à Record e Disney+ em Abril

O novo reality show “Casa do Patrão”, idealizado por Boninho, promete agitar o cenário da televisão brasileira. O programa, que será exibido tanto na Record quanto na plataforma de streaming Disney+, vai estrear em abril de 2026. A estreia está prevista para acontecer após o final do “BBB 26”, da TV Globo.

Este formato inédito se destaca por sua mecânica diferenciada. Os participantes, todos desconhecidos do público, serão divididos em três ambientes distintos, cada um com características e regras específicas. A “Casa do Patrão” é o espaço privilegiado, onde os moradores têm acesso a confortos e vantagens, além de funcionar como a base estratégica para quem consegue se tornar o “patrão” da semana.

Por outro lado, a “Casa do Trampo” representa o lado oposto da experiência, imergindo os participantes em um cotidiano de trabalho duro, com regras rigorosas e pressão constante, especialmente para aqueles que não alcançam a posição de destaque. Já a “Casa da Convivência” opera como um território neutro, onde os moradores devem circular obrigatoriamente. É nesse espaço que ocorrem as votações, alianças e discussões que podem influenciar o jogo.

O cargo de “patrão” é temporário, mas as decisões tomadas por quem ocupa essa posição têm impactos diretos sobre a vida dos outros participantes. A interação entre os competidores e a forma como reagem às determinações do “patrão” podem mudar completamente o rumo da competição, proporcionando uma experiência mais transparente para o público.

A exibição simultânea na Record e no Disney+ representa uma estratégia ousada, permitindo que o programa alcance variados públicos, tanto na TV aberta quanto no streaming. A confirmação da data exata da estreia ainda está pendente, mas a expectativa é alta para ver como esta nova proposta de reality show irá cativar os telespectadores.