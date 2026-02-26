RedeTV! demite repórter Jan Rios após sete anos no ‘TV Fama’

Jan Rios, repórter que atuava na RedeTV! há sete anos, foi demitido pela emissora recentemente. Conhecido por seu jeito leve e bem-humorado de apresentar reportagens externas no programa “TV Fama”, sua saída marca o fim de um ciclo importante na carreira dele.

Antes de se destacar no “TV Fama”, Jan teve uma participação significativa em “A Tarde é Sua”, também da RedeTV!. Ele construiu uma trajetória sólida, sendo um dos profissionais mais reconhecidos da emissora. Sua capacidade de cativar o público com uma abordagem descontraída o ajudou a conquistar uma audiência fiel.

A carreira de Jan Rios começou muito antes de sua passagem por lá. Ele já havia trabalhado em várias emissoras, como Gazeta, Band, Rede Família e Rede Século 21, acumulando experiências em diferentes formatos de televisão. Essa variedade de passagens profissionais destaca sua adaptabilidade e conhecimento no setor.

Com a sua saída, surgem dúvidas sobre os próximos passos do repórter. A expectativa é que, dado seu bom histórico no mercado, Jan Rios possa receber novas propostas em breve. A vigência do seu contrato na emissora o conectou a um público que apreciava seu estilo único e cativante de reportagem.