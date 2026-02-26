Entretenimento

RedeTV! demite repórter Jan Rios após sete anos no ‘TV Fama’

Jan Rios. Foto: Divulgação
RedeTV! dispensa repórter Jan Rios, do 'TV Fama', com sete anos de casa

Jan Rios, repórter que atuava na RedeTV! há sete anos, foi demitido pela emissora recentemente. Conhecido por seu jeito leve e bem-humorado de apresentar reportagens externas no programa “TV Fama”, sua saída marca o fim de um ciclo importante na carreira dele.

Antes de se destacar no “TV Fama”, Jan teve uma participação significativa em “A Tarde é Sua”, também da RedeTV!. Ele construiu uma trajetória sólida, sendo um dos profissionais mais reconhecidos da emissora. Sua capacidade de cativar o público com uma abordagem descontraída o ajudou a conquistar uma audiência fiel.

A carreira de Jan Rios começou muito antes de sua passagem por lá. Ele já havia trabalhado em várias emissoras, como Gazeta, Band, Rede Família e Rede Século 21, acumulando experiências em diferentes formatos de televisão. Essa variedade de passagens profissionais destaca sua adaptabilidade e conhecimento no setor.

Com a sua saída, surgem dúvidas sobre os próximos passos do repórter. A expectativa é que, dado seu bom histórico no mercado, Jan Rios possa receber novas propostas em breve. A vigência do seu contrato na emissora o conectou a um público que apreciava seu estilo único e cativante de reportagem.

