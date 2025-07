Ford apresenta território 2026 com mais recursos pelo mesmo preço

O Ford Territory reestilizado chegou ao Brasil e promete ser uma boa pedida para quem busca um SUV médio com preço mais acessível. Com o valor fixo em R$ 215 mil, esse modelo já conhecido por aqui agora traz algumas novidades interessantes na linha 2026, sem mexer no que realmente importa: o conjunto mecânico.

A transformação mais notável está na frente do carro. Os faróis, que antes tinham um design mais complicado, agora têm um estilo em formato de L, deixando o visual mais moderno e elegante. A nova grade dianteira em preto proporciona uma espécie de “máscara” que confere personalidade ao veículo. De quebra, as linhas estão mais limpas e sóbrias, com rodas de 19″ e novos detalhes em cromado. O modelo cresceu 55 mm, totalizando 4.685 mm de comprimento, mas os espaços internos, como o porta-malas, continuam amplos, com 448 litros disponíveis.

Dentro do carro, as mudanças são bem-vindas. O interior ganhou um toque fresco, com combinações de preto e marrom que substituem o azul e cinza que eram a cara do modelo antigo. As telas de 12,3” do painel de instrumentos e da central multimídia receberam novos layouts, tornando a interação mais intuitiva e agradável. Um sistema de som com efeito 3D e uma iluminação ambiente em LEDs com 26 opções de cores completam a experiência mais envolvente ao volante. Entendo muito bem quem valoriza essa atmosfera acolhedora; uma boa iluminação faz toda a diferença em viagens longas.

O Territory 2026 não economiza tampouco nos recursos de segurança e conforto. Com assistente de permanência e centralização de faixas, além dos já tradicionais piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência, o carro se mostra equipado para garantir uma condução sem preocupações. Isso é especialmente útil em longas distâncias ou em trechos de tráfego pesado, onde cada ajudinha faz toda a diferença.

Sob o capô, continuamos com o motor 1.5 turbo que entrega respeitáveis 169 cv. Com esse propulsor e um câmbio automatizado de sete marchas, a Ford promete um consumo de 8,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada. Para quem já enfrentou aquele trânsito caótico, sabe como um câmbio eficiente é fundamental para aliviar um pouco a rotina.

Agora, uma das grandes atrações é a conectividade com o aplicativo FordPass. Ele facilita tudo: desde encontrar o carro, até abrir portas e agendar manutenções. A tecnologia tem avançado muito e quem não gosta de um pouco de praticidade, certo?

Ao dirigir o novo Territory, fica claro que a Ford quis trazer um aspecto moderno, mas sem perder a essência que caracteriza a marca. O SUV, embora robusto, mantém conforto e suavidade em estrada, apesar de não ser um campeão de aceleração. A suspensão enfrenta buracos e irregularidades com tranquilidade, mas nas curvas ele ainda pede atenção.

Para encerrar, o Ford Territory 2026 é uma boa opção para quem busca conforto e um design contemporâneo sem abrir mão da funcionalidade. Certamente, é uma escolha que empolga e promete agradar a muitos motoristas por aí!