Matt Cameron sai do Pearl Jam após 27 anos como baterista

Matt Cameron Deixa Pearl Jam Após 27 Anos

Matt Cameron, o baterista da banda Pearl Jam, anunciou sua saída do grupo nesta quarta-feira através de suas redes sociais. Em sua mensagem, Cameron expressou gratidão aos músicos da banda: Eddie Vedder (vocal), Stone Gossard e Mike McCready (guitarras) e Jeff Ament (baixo), por tê-lo recebido em 1998. No entanto, ele não revelou os motivos de sua decisão. Os outros membros da banda também não comentaram sobre a razão de sua saída.

Cameron se juntou ao Pearl Jam em um momento em que a banda já havia lançado cinco álbuns de estúdio, incluindo sucessos como Ten (1991) e Vs. (1993). O primeiro álbum em que ele participou foi Binaural, lançado em 2000, e desde então, ele tocou em todos os discos seguintes, sendo o último deles Dark Matter, que saiu em 2024.

Antes de sua passagem pelo Pearl Jam, Matt Cameron foi baterista da banda Soundgarden durante mais de dez anos, contribuindo para álbuns clássicos como Badmotorfinger e Superunknown. Além disso, ele foi parte do supergrupo Temple of the Dog, que também incluía Chris Cornell e outros membros do Pearl Jam.

Cameron também se aventurou em projetos solos e colaborações. Em 2013, ele lançou um álbum chamado Drumgasm com Zach Hill e Janet Weiss. Em 2017, lançou seu primeiro álbum solo formal, Cavedweller, pela gravadora Monkeywrench Records, da banda Pearl Jam. Mais recentemente, ele se uniu a músicos como Krist Novoselic e Kim Thayil para lançar o álbum 3rd Secret.

Em 2017, Matt Cameron foi induzido ao Rock & Roll Hall of Fame como membro do Pearl Jam. Ele também será reconhecido como membro do Soundgarden quando for induzido ainda este ano.

Na mensagem de despedida, Cameron destacou a importância dos anos vividos na banda. "Depois de 27 anos incríveis, dei meu último passo no palco da poderosa Pearl Jam. Sou eternamente grato ao Jeff, Ed, Mike e Stone por me convidarem para a banda em 1998 e por me darem a oportunidade de viver uma jornada fantástica, repleta de amizades, arte, desafios e risadas", escreveu.

A banda também se despediu de Cameron com um agradecimento especial, lembrando que ele foi uma força essencial nas apresentações e gravações do grupo. "Matt foi um músico e baterista extraordinário ao longo desses 27 anos. Ele será profundamente sentido e sempre será nosso amigo na arte e na música", declarou a banda.

A saída de Matt Cameron marca o fim de uma era para o Pearl Jam e deixa os fãs ansiosos para saber como a banda seguirá em frente sem ele.