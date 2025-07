cidade se destaca como a nova Orlando Brasileira com suas atrações

Imagine um lugar onde a diversão nunca acaba, repleto de parques aquáticos incríveis, hotéis aconchegantes e atrações que agradam a todas as idades. Esse lugar está aqui no Brasil: Olímpia, localizada no interior de São Paulo. Nos últimos tempos, a cidade ganhou o título de “Orlando brasileira” por causa de sua vibe de entretenimento que lembra a famosa cidade da Flórida. Com um turismo em expansão, Olímpia vem atraindo visitantes de todos os cantos, e não é à toa! Com planos para um aeroporto novinho e uma super infraestrutura turística, está cada vez mais preparada para fazer sucesso no cenário global.

Parques aquáticos que roubam a cena

Os parques aquáticos são o coração de Olímpia. O Thermas dos Laranjais, por exemplo, é o maior da América Latina e um verdadeiro paraíso aquático. Com toboáguas emocionantes, piscinas com ondas e áreas super relaxantes, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes em 2023. Segundo Jorge Luiz, gerente de marketing do parque, “a diversão aqui é garantida para famílias, jovens e quem só quer aproveitar um dia ensolarado”.

Outro parque que encanta os visitantes é o Hot Beach Olímpia, famoso por suas piscinas com águas quentinhas e naturalmente relaxantes. Ana Clara, uma turista de Minas Gerais que visitou o parque, destacou: “Você consegue relaxar enquanto se diverte, é um diferencial incrível”. Esses parques não só oferecem diversão, mas também colocam Olímpia como um destino muito especial para quem busca novas experiências.

Infraestrutura que impressiona

A cidade possui uma infraestrutura hoteleira de dar inveja, com mais de 25 mil leitos disponíveis, de acordo com a Secretaria de Turismo de São Paulo. Há opções para todos os tipos de viajantes, desde resorts de luxo até pousadas mais simples e charmosas. João Carlos Andrade, presidente do Convention & Visitors Bureau de Olímpia, ressalta que a rede hoteleira está pronta para receber desde famílias até grandes grupos, sempre com conforto e qualidade.

E tem mais! Olímpia está planejando um novo aeroporto, que promete facilitar a chegada de visitantes de várias partes do mundo. O prefeito Fernando Cunha comentou que isso vai transformar a cidade em um verdadeiro destino internacional, tornando as viagens mais práticas e aumentando o número de turistas.

Atrações diurnas e noturnas

Além dos parques, a cidade oferece uma gama de atrações. O Vale dos Dinossauros é um sucesso absoluto entre as crianças, com réplicas de dinossauros que parecem ter saído direto de um filme. Também vale a pena visitar o Museu de Cera, que traz figuras de celebridades, perfeitas para as selfies. À noite, a Vila Guarani se transforma em um centro de agito, com bares, restaurantes e shows ao vivo, garantindo uma experiência cultural e gastronômica única.

Mariana Silva, uma turista de São Paulo, comentou: “Em Olímpia, você consegue aproveitar o dia nos parques e, à noite, desfrutar de um jantar maravilhoso na Vila Guarani”. Essa variedade de atrações mantém os visitantes apaixonados pela cidade.

Olímpia como motor econômico

O turismo é a alma de Olímpia, respondendo por cerca de 65% da economia local. Em 2023, a cidade contou com mais de 3 milhões de visitantes, e a tendência é de que esses números continuem crescendo. Luiz Salata, secretário de turismo de Olímpia, destacou: “O impacto econômico do turismo é transformador. Estamos investindo mais para oferecer experiências inesquecíveis”.

Com a mistura de parques fantásticos, uma estrutura de ponta e novas atrações, Olímpia se firmou como um dos principais destinos turísticos do Brasil, rivalizando até com a famosa Orlando. Com as melhorias previstas, especialmente com o novo aeroporto, a expectativa é que a cidade continue a atrair ainda mais visitantes nos próximos anos.

Por que conhecer a “Orlando brasileira”?

Se você está procurando um lugar para relaxar nas águas quentinhas do Hot Beach, se aventurar nos toboáguas do Thermas dos Laranjais ou explorar o divertido Vale dos Dinossauros, Olímpia tem tudo isso e muito mais. A cidade combina diversão, conforto e cultura de um jeito que faz cada visita ser memorável. Ana Clara, a turista mineira, resumiu bem: “É como estar em um pedaço de Orlando, mas com aquele jeitinho brasileiro que a gente adora”.