Ford apresenta Mustang Dark Horse no Brasil por R$ 649 mil

O Ford Mustang Dark Horse está finalmente chegando às concessionárias, e o preço é de impressionantes R$ 649 mil. Essa versão promete ser a mais robusta já oferecida aqui no Brasil. O lançamento rolou em grande estilo, durante as 6 Horas de São Paulo do Mundial de Endurance, um palco ideal para apresentar um carro que busca fazer a ponte entre o icônico Mustang de rua e um verdadeiro modelo de competição.

Agora, imagine um motor Coyote 5.0 V8 aspirado, o mais potente já instalado em um Mustang fora da linha Shelby. Isso mesmo! São 507 cv e impressionantes 57,8 kgfm de torque. Com um câmbio automático de dez marchas, o Dark Horse consegue chegar de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h, um detalhe que não vai desanimar os fãs de velocidade, principalmente quando sabemos que a potência aumentou em relação ao Mustang GT Performance, que entrega 492 cv. Esse acréscimo é resultado de componentes que vieram do Shelby GT500 e ajustes exclusivos feitos para o Brasil.

Design que Impõe Respeito

O visual do Dark Horse é verdadeiramente intimidador. O carro vem com elementos escurecidos e entradas de ar funcionais no capô, que não são só para enfeitar; contribuem muito para a performance. As rodas exclusivas aro 19 e o novo emblema do mítico cavalo logo chamam a atenção. Por dentro, o conforto é garantido com acabamento em couro e suede, e detalhes em azul que dão um toque especial. Os bancos são aquecidos e refrigerados, perfeito para qualquer clima. A central multimídia de 13,2 polegadas e o painel digital de 12,4 polegadas tornam a experiência de dirigir ainda mais envolvente, enquanto o som da Bang & Olufsen com 12 alto-falantes vai fazer com que suas playlists soem incríveis.

Performance de Pista

Os detalhes de performance não param por aí. O Dark Horse também conta com freios Brembo com discos flutuantes de 390 mm. O diferencial traseiro Torsen tem arrefecimento dedicado, e a suspensão adaptativa MagneRide foi recalibrada. O resultado? Ele é 0,6 segundo mais rápido que o GT Performance numa prova de aceleração! Se você curte acelerar no asfalto, vai entender como essas melhorias podem fazer a diferença.

Segurança em Primeiro Lugar

A Ford não esqueceu da segurança. O Dark Horse está equipado com sete airbags, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa. Isso tudo se junta a modos de condução ajustáveis, que permitem que você escolha entre um ronco sutil para não incomodar os vizinhos ou um escape completamente aberto para aquele dia de pista.

Um pequeno detalhe é que, apesar do preço e da lista de equipamentos robusta, não há carregador por indução. Facinho de ver que apenas entradas USB, USB-C e uma tomada 12V estão disponíveis. As opções de cores são seis, e a garantia é de três anos. Desde 2018, mais de 4 mil Mustangs foram vendidos no Brasil, e o Dark Horse agora se destaca como o único muscle car disponível por aqui, já que o Chevrolet Camaro se despediu do mercado.

Começando as Entregas

As entregas começam ainda em agosto e, por enquanto, a Ford venderá o Dark Horse junto com o GT Performance enquanto houver estoque. Para nós, apaixonados por carros, ele representa a essência do legado do Mustang: potência bruta, design marcante e uma experiência de condução afiada tanto nas ruas quanto nas pistas. Boa sorte em conseguir um!