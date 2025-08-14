Porsche 911 Dakar completa quase 8 mil km no Rali dos Sertões

A presença de um Porsche 911 em um rali como o Sertões é algo que chama a atenção, e não é à toa. Mais impressionante ainda é ver a versão Dakar desse ícone da Porsche enfrentando terrenos que um 911 convencional nunca ousaria. Para a edição de 2025, o modelo fez sua estreia, sendo pilotado por um casal que já é veterano na categoria Expedição.

O 911 Dakar é um carrão limitado a apenas 2.500 unidades. Foi criado em homenagem às vitórias da Porsche em provas fora de estrada, puxando fortes inspirações de competições como o Paris-Dakar de 1984 e o lendário 959, vencedor em 1986. A cor “Roughroads”, que o compõe, é uma verdadeira homenagem ao passado, substituindo o tradicional patrocínio por uma referência a “caminhos difíceis”. Quem não gostaria de encarar uma aventura off-road numa máquina dessas?

Mas não é só a pintura que impressiona. A altura do 911 Dakar, por exemplo, é 50 mm maior que a de um Carrera. E tem mais: ele consegue uma elevação extra de até 30 mm quando necessário! Equipado com pneus todo-terreno, reforços estruturais e modos de condução específicos para areia e cascalho, ele está pronto para tudo.

Diário de Bordo – Porsche 911 Dakar no Sertões 2025

A viagem começou em Campo Largo (PR) e, em dois dias, o casal chegou a Goiânia (GO), onde se fez a largada do rali. Foram 3.482 km pelo Sertões, divididos em 8 etapas que cortaram Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Não dá para negar que é uma verdadeira aventura, não é mesmo?

Ao final, o casal fez o trajeto de volta em três dias. A distância total percorrida foi de 7.440 km, somando deslocamentos e etapas do rali.

Durante toda a jornada, o 911 Dakar levou um bagageiro no teto, errado com barraca, roupas e comida. Essa preparação é essencial, já que as opções para compras durante a travessia do sertão são bem limitadas. Se você já pegou estrada e entendeu a importância de estar preparado, sabe do que estou falando!

Mesmo com tudo isso, o 911 Dakar manteve uma média de 100 km/h na viagem de volta, respeitando o limite de 130 km/h indicado. O consumo ficou em 8,5 km/l, algo realmente impressionante para um esportivo de 480 cv que enfrenta areia e cascalho a mil por hora. Ao longo do percurso, muitas pessoas pararam para admirar e fotografar o carro.

“Todo mundo queria ver de perto. Muita gente achava que era um carro exclusivo, não sabiam que existe essa versão feita pela Porsche”, comentou o casal, cheio de orgulho.

Apesar de sua robustez para o rali, o 911 Dakar não fica guardado na garagem após a competição. Ele é parte do dia a dia do casal e se sai tão bem em trilhas quanto em passeios cotidianos, como buscar o filho na escola. Essa versatilidade entre o sertão e o asfalto é o que torna o Dakar tão especial. E vamos combinar: é incrível ver um bicho desse desfilando nas ruas!