SUV elétrico Zeekr 7X é lançado no Brasil por R$ 448 mil

A Zeekr, uma das novas estrelas do grupo Geely, chegou ao Brasil com o seu SUV elétrico 7X, que já prometeu muito ser uma boa opção para quem busca tecnologia e performance. Este modelo já estava disponível em pré-venda desde julho e agora está oficialmente nas lojas por R$ 448 mil.

O 7X fez sua estreia na China em setembro de 2024 e agora começa a encontrar seu espaço fora do país. Diferente de outras marcas chinesas que estão bombando por aqui, a Zeekr chega de forma mais discreta, mas com um pacote tecnológico que deve atrair a atenção dos apaixonados por carros. Equipado com dois potentes motores que somam 646 cv e 72,3 kgfm de torque, o bicho vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Já pensou na adrenalina?

Falando em desempenho, o 7X oferece uma autonomia de 423 km conforme o padrão do Inmetro, mas, na cidade, dá pra passar de 500 km. E se você é do tipo que não quer perder tempo na recarga, com os eletropostos ultrarrápidos de 400 kW (que ainda não vemos por aqui), dá pra ir de 10% a 80% em só 13 minutos. E olha que ainda dá para ganhar 150 km extras em apenas cinco minutos! Quem já ficou horas esperando em um posto sabe o quanto isso faz a diferença.

O visual do 7X é bem futurista, seguindo a filosofia “Hidden Energy” da marca, com linhas elegantes e uma barra de LED interativa que faz o maior display na dianteira, capaz de exibir mensagens e animações. Ele é grande — 4,82 m de comprimento e com um entre-eixos de 2,92 m. Isso garante não só presença na rua, mas também um amplo espaço interno, que pode variar de 616 a 1.978 litros no porta-malas.

Por dentro, o 7X não decepciona. Os bancos de couro Napa são confortáveis e oferecem aquecimento, ventilação e até modos de massagem, o que é um sonho — especialmente em viagens longas. A central multimídia de 16 polegadas é uma maravilha, ao lado de um painel digital de 13,5 polegadas. E se você gosta de entretenimento, ainda tem telas OLED de 13 polegadas para os passageiros de trás.

Pra quem valoriza tecnologia, o Zeekr 7X é um verdadeiro pacote. Ele traz o sistema Haohan 2.0, que inclui sensores Lidar, 12 câmeras e vários outros dispositivos que ajudam nas conduções semiautônomas. O chip Snapdragon 8295 garante que tudo funcione em harmonia, além de um piloto automático muito esperto.

Como se não bastasse, ele vai enfrentar concorrentes que já têm seus fãs, como o Ford Mustang Mach-E, que, apesar de ser menos potente, custa R$ 486 mil, e o Audi Q6 e-tron, que parte de R$ 559.990. O espaço promete ser aquecido por aqui!

Independente de qual lado você está, esse novo SUV da Zeekr definitivamente traz uma proposta atrativa para os amantes de tecnologia e desempenho.