Consulta ao 3º lote de restituição começa nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, a partir das 10h, a Receita Federal disponibilizará a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025. Este lote é o maior já registrado, com aproximadamente 7,2 milhões de contribuintes beneficiados, totalizando cerca de R$ 10 bilhões em restituições. O lote também inclui valores de restituições de anos anteriores que ainda estavam pendentes.

A divisão do valor a ser restituído favorece, em sua maioria, os contribuintes que têm prioridade para o reembolso. Veja como estão distribuídos os beneficiários:

– 6.316.894 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via Pix;

– 755.978 contribuintes sem prioridade prioritária;

– 83.575 contribuintes com idades entre 60 e 79 anos;

– 35.315 contribuintes cujas principais fontes de renda vêm do magistério;

– 15.988 contribuintes acima de 80 anos;

– 11.298 contribuintes com deficiência física ou mental, ou com doenças graves.

Neste ano, os contribuintes que optaram por declarar de forma pré-preenchida e ainda escolheram o Pix para o recebimento da restituição terão prioridade, embora isso não fosse uma regra anterior.

Para consultar se a restituição será paga, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal na internet. No site, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, selecionar o botão “Consultar a Restituição”. Além do site, é possível fazer essa consulta pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.

Os pagamentos das restituições ocorrerão no dia 31 de julho e serão realizados na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF indicada na declaração do Imposto de Renda. Caso um contribuinte não encontre seu nome na lista de beneficiários, ele deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e verificar o extrato da declaração. Se houver alguma pendência, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes de correções.