Fipe Carros: detalhes e preços da líder de vendas

A Honda lançou a tão esperada linha 2026 da CG 160 nesta segunda-feira (1º), e quem é apaixonado por motos no Brasil sabe que essa é a mais vendida do país. As novidades dessa vez estão mais nas cores do que nas mecânicas, mas isso não diminui o encanto. A versão Titan agora vem com um cinza metálico no lugar do tradicional laranja, enquanto as versões Start, Fan e Cargo ganham novas opções de pintura para agradar ainda mais os fãs.

Entre janeiro e julho de 2025, a CG 160 não decepcionou: foram 267.973 unidades emplacadas, o que significa impressionantes 22% do total de motos vendidas no Brasil. Isso é uma prova do quanto os consumidores confiam no modelo, que é sinônimo de confiabilidade e bom custo-benefício.

Falando das mudanças, desde 2025, a CG 160 passou por uma verdadeira revolução. Agora, todas as versões vêm com painel digital, freio a disco dianteiro de série e ABS na Titan. As melhorias na suspensão e no design também foram gritantes, com linhas mais modernas e um tanque protegido por carenagens plásticas que dão aquele charme a mais.

O motor monocilíndrico de 162,7 cm³ ainda é o destaque da linha e já atende às novas normas de emissões. Enquanto a versão Start só usa gasolina, a Fan, Titan e Cargo são flex. Uma leve redução na potência não prejudica a dirigibilidade, que continua afinada, mantendo aquele consumo eficiente que todos nós adoramos. Quem já pegou estrada, sabe como uma moto assim faz a diferença na hora de economizar.

A Titan, por sua vez, continua como a versão de topo, com ABS dianteiro, disco traseiro e farol de LED. As versões Fan e Titan adotam um painel blackout e ainda trazem uma porta USB-C para carregar dispositivos, muito útil em viagens. A Start e Cargo, apesar de serem mais simples, ainda oferecem a confiabilidade que os motociclistas buscam no dia a dia.

Em termos de preços, as motos da linha 2026 tiveram um pequeno reajuste. A Start começa em R$ 16.770, seguida pelo Cargo a R$ 17.780, a Fan por R$ 18.350 e a Titan, a queridinha, a R$ 19.910. Todas essas belezuras já estão chegando nas concessionárias em setembro e contam com três anos de garantia sem limite de quilometragem.

O visual da CG 160 também não ficou para trás. A traseira moderna, com lanterna em LED e novas alças de garupa, traz um ar contemporâneo. A suspensão robusta e o sistema de freios melhorado garantem segurança e conforto. As pequenas mudanças de cor e acabamento consolidam a CG 160 como uma referência em motos confiáveis e práticas, perfeitas para o nosso dia a dia nas cidades e estradas.