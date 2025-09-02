Casa Calixto: o restaurante sofisticado no patrimônio histórico brasileiro

Em 2024, Belo Horizonte ganhou um novo destaque na gastronomia com a abertura da Casa Calixto. Localizado na rua Padre Odorico, 81, no bairro São Pedro, o restaurante é uma proposta que mistura os sabores mineiros com tendências de várias partes do mundo. A ideia é criar um ambiente acolhedor, onde a comida se transforma em uma experiência única.

O espaço fica em um casarão de 400 m², tombado pelo patrimônio histórico, e já está chamando atenção como uma nova atração na cidade, especialmente neste cenário pós-pandemia. Sob a liderança do empresário Reginaldo Calixto, a Casa Calixto promete surpreender os paladares.

O diferencial inovador da Casa Calixto

Com uma capacidade para até 280 clientes sentados, a Casa Calixto se posiciona como uma referência em Belo Horizonte. Um dos grandes diferenciais do restaurante é o forno a carvão braseiro, que se tornou o coração da cozinha. Esse equipamento é uma tendência crescente na gastronomia e permite um preparo eficiente de carnes, peixes, frutos do mar e legumes, todos com um leve toque defumado.

Mais do que apenas sabor, a ideia é reinventar a forma como se usam as técnicas culinárias em pratos tradicionais mineiros, oferecendo uma nova visão sobre a comida que todos apreciamos.

Fusão culinária criativa

Sob o comando do chef João Paulo Oliveira, a Casa Calixto explora a rica e variada cozinha de fusão. O cardápio é uma verdadeira viagem de sabores, trazendo pratos como o confit de pato, que combina a sofisticação da culinária francesa com a essência dos sabores de Minas.

Além das influências europeias, o menu também mescla toques indianos e asiáticos, convidando os clientes a se aventurarem por novos horizontes gastronômicos. Essa abordagem de fusion cuisine, surgida nos anos 90, tem tudo a ver com a globalização e com a troca de culturas, onde diferentes tradições culinárias se encontram de forma harmoniosa.

Minas Gerais no palco internacional

Minas Gerais sempre teve uma rica herança gastronômica, resultado das influências indígenas, africanas e portuguesas. O estado se destacou em eventos internacionais, como o Madrid Fusión 2023, onde a culinária mineira foi apresentada a um público global. Essa visibilidade reforça a identidade cultural de Minas, mostrando que é possível inovar sem deixar para trás as tradições.

A Casa Calixto não se limita a ser apenas mais um restaurante. Ela faz parte de um movimento maior, colocando Minas Gerais no mapa como um dos principais destinos de turismo gastronômico do Brasil. O sucesso de locais que mesclam tradição e inovação é um verdadeiro testemunho da capacidade do estado de encantar tanto os moradores quanto os visitantes.