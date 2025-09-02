Notícias

Maior sucuri já registrada é descoberta em show de Will Smith

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
A maior sucuri de todos os tempos é encontrada durante show de Will Smith na Amazônia
A maior sucuri de todos os tempos é encontrada durante show de Will Smith na Amazônia

Encontrar uma sucuri gigante é sempre uma surpresa e, durante uma gravação para a National Geographic, isso aconteceu. Will Smith esteve presente e, com isso, o momento se tornou ainda mais especial. Essa cobra, que pode ser a maior da espécie, foi encontrada em meio à beleza deslumbrante da Amazônia.

Os estudos sobre essa sucuri, que é da espécie Eunectes akayima, começaram em 2007. Contudo, os cientistas enfrentaram um desafio: a diferença entre ela e outras sucuris não é tão grande. Na verdade, as análises mostraram que apenas 5% separam a Eunectes akayima da Eunectes murinus.

Impressionando a todos

Jesus Rivas, um dos pesquisadores que trabalhou nessa análise, compartilhou sua empolgação em entrevista à VEJA: “Quando divulgamos os resultados moleculares para a equipe, todos ficaram muito surpresos e felizes”. O artigo sobre a descoberta, publicado no Diversity, também foi assinado por uma equipe internacional, mostrando a dimensão dessa descoberta.

A palavra “anaconda” ganhou destaque no Google Trends, com um aumento nas pesquisas. Embora não se tenha uma prova concreta, acredita-se que a sucuri encontrada possa ser a maior de sua espécie. Ela mede impressionantes 6,3 metros, um pouco menor que outra sucuri documentada com cerca de 6,4 metros.

Os estudos foram acompanhados por povos indígenas que estavam na Amazônia equatoriana em busca de sucuris gigantes. Bryan G, coautor da pesquisa, comentou à VEJA: “Um deles tem cicatrizes que indicam que pode ser uma cobra de 7,5 metros e mais de 500 quilos”. Esse relato significativa mostra como a presença dessas cobras é real e conhecida pelos habitantes locais.

As análises das sucuris também se concentram em questões de intoxicação. Os pesquisadores investigam a presença de metais pesados, como cádmio e chumbo, que podem se acumular na cadeia alimentar, gerando danos a quem está no topo dela. Curiosamente, as cobras machos costumam se alimentar de aves, que estão no topo dessa cadeia, enquanto as fêmeas se focam nas capivaras.

Estudos mostraram, inclusive, que os machos podem apresentar níveis de intoxicação mais altos do que as fêmeas, resultado das suas escolhas alimentares. Essas descobertas vão além da fascinante biologia das sucuris e revelam importantes questões ambientais que afetam a vida na Amazônia.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

famílias com essa renda serão contempladas com benefício do Governo

Famílias com essa renda terão acesso a benefício do governo

22 minutos atrás
Câmara de SP aprova bônus de até R$ 1.000 para GCM que recuperar moto roubada ou furtada. Medida valoriza guardas e reforça a segurança na capital.

Câmara aprova bônus de até R$ 1.000 para GCM SP em motos recuperadas

44 minutos atrás
Arqueólogos descobrem um mundo perdido sob o fundo do oceano com estruturas gigantes

Arqueólogos encontram estruturas gigantes em mundo subaquático

52 minutos atrás
Como é a Casa Calixto, o restaurante chique que fica dentro de um patrimônio histórico do Brasil

Casa Calixto: o restaurante sofisticado no patrimônio histórico brasileiro

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo