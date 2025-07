Ficha técnica, preços e equipamentos de carros na Fipe

O Toyota Corolla Cross XRX 2026 traz um mix poderoso de sofisticação e tecnologia, tudo isso na versão intermediária do SUV. Com um preço sugerido de R$ 207.990, ele se destaca em um mercado disputado, competindo com modelos como Jeep Compass, Volkswagen Taos e o novíssimo Nissan Kicks.

Esse SUV vem equipado com um motor 2.0 aspirado flex, entregando respeitáveis 175 cv de potência e 20,9 kgfm de torque. O câmbio automático do tipo transeixo garante uma troca de marchas suave, ideal para quem ama um bom desempenho na estrada e no dia a dia.

Em junho, o Corolla Cross mostrou sua força, vendendo 5.335 unidades no Brasil. Embora tenha tido uma leve queda em relação ao mês anterior, ele ainda se manteve na liderança do segmento de SUVs médios. O Jeep Compass, por exemplo, vendeu 4.546 unidades no mesmo período.

Principais itens de série do Toyota Corolla Cross XRX 2026

O XRX 2026 não economiza em qualidade e tecnologia. Ele vem de fábrica com duas entradas USB na parte traseira, perfeito para carregar dispositivos móveis nos passeios. O sistema de som é composto por quatro alto-falantes e dois tweeters, que oferecem um som agradável.

Um dos recursos mais práticos é o porta-malas com abertura elétrica. Você pode acioná-lo pela chave ou com um simples movimento do pé sob o para-choque traseiro—quem não ama um toque de modernidade? O ar-condicionado é digital, automático e Dual Zone, garantindo um clima agradavelmente fresco para todos os passageiros.

Para a segurança e conforto de quem dirige, o Corolla Cross XRX inclui um volante revestido em couro com comandos de áudio e um computador de bordo fácil de usar. Você também vai apreciar o sistema multimídia Toyota Play 2.0, que possui uma tela HD de 10”, além de permitir espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Junto a isso, o carro é equipado com sete airbags, incluindo um de joelho para o motorista. Se você já enfrentou o trânsito pesado, sabe como a proteção extra é importante.

Ficha técnica do Toyota Corolla Cross XRX 2026

Motor 2.0 Dynamic Force Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 175 cv a 6.600 rpm (Etanol) Torque 21,3 kgfm a 4.400 rpm (E) / 21,4 kgfm a 4.400 rpm (G) Consumo Cidade 8,2 km/l (E) / 11,7 km/l (G) Consumo Estrada 9 km/l (E) / 13 km/l (G) Comprimento 4.460 mm Largura 1.825 mm Altura 1.620 mm Entre-eixos 2.640 mm Altura livre do solo 161 mm Tanque de combustível 47 litros Porta-malas 440 litros Peso líquido 1.420 kg Rodas e pneus Liga leve, 225/50 R18 (dianteira e traseira) Garantia 60 meses

Se você está em busca de um SUV que faz bonito tanto na cidade quanto na estrada, o Corolla Cross XRX 2026 é uma escolha que vale a pena considerar. O equilíbrio entre conforto, segurança e tecnologia realmente faz a diferença no cotidiano automotivo.