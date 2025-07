SBT lança As Filhas da Senhora Garcia para fãs de Força de Mulher

Na segunda-feira, 7 de outubro, o SBT lançou a nova novela mexicana As Filhas da Senhora Garcia, substituindo A Caverna Encantada, que não estava apresentando a audiência esperada. Essa mudança de programação, mesmo que repentina, pode ser estratégica, já que ocorre logo após o fim de Força de Mulher, uma novela turca de grande sucesso na Record. Com a saída da concorrente do ar, a nova trama mexicana tem a chance de conquistar o público que acompanhava a saga de Bahar.

As Filhas da Senhora Garcia, produzida por José Alberto Castro, é baseada em uma novela turca e segue a fórmula de melodrama que agradou, por exemplo, os telespectadores da Record. O SBT tem como objetivo aumentar a audiência no horário e dar um empurrãozinho ao Programa do Ratinho, que vem em seguida.

Enquanto isso, a Record optou por mudar radicalmente sua programação. Lançou a produção bíblica Paulo, o Apóstolo, que visa atrair seu público mais fiel, embora sua nova proposta possa não ter o mesmo sucesso que a novela turca.

A Globo, por sua vez, decidiu relançar episódios de Vale Tudo, uma novela clássica, na tentativa de capturar a audiência que ficou órfã da trama da Record. O casamento de Maria de Fátima e Afonso, e os conflitos familiares previstos, prometem chamar a atenção dos telespectadores.

Nova Programação do SBT à Noite

Com a chegada de As Filhas da Senhora Garcia, a grade de programação do SBT de segunda a sexta-feira ficará assim organizada:

19:45 – SBT Brasil

20:45 – As Filhas da Senhora Garcia

21:40 – Chaves

22:20 – Programa do Ratinho

00:00 – The Noite com Danilo Gentili

A estratégia de exibir Chaves logo após a nova novela tem como objetivo reter o público e garantir uma audiência mais sólida para o restante da programação.

Sobre As Filhas da Senhora Garcia

A trama envolve a história de Ofélia Garcia, uma mulher que sonha em mudar de vida através da fama. Ela investe pesadamente na beleza de sua filha mais nova, Mar, levando-a a diversos testes e comerciais, mas a jovem enfrenta dificuldades para ser escolhida. Enquanto isso, Valéria, a filha mais velha, se destaca pelo esforço e determinação, sustentando a família e criando conflitos com a mãe.

A narrativa ganha um novo impulso quando Arturo Portilla, filho de uma poderosa família do setor têxtil, anuncia um concurso que pode mudar a vida das irmãs Garcia. Ofélia vê nessa oportunidade uma chance de ascender socialmente, enquanto a história se entrelaça com os desafios da família Portilla, marcada pela recente perda de sua matriarca, Cecília.

As vidas de Ofélia, Valéria e Mar se cruzam com os Portilla quando Ofélia começa a trabalhar como governanta na casa deles, levando Mar junto na esperança de que ela se torne uma estrela. Entre relacionamentos complicados e ambições, a trama promete reviravoltas e dilemas emocionais, enquanto Ofélia descobre que o caminho para o sucesso pode exigir sacrifícios pessoais.