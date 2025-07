Sobremesas com chocolate para o Dia do Chocolate no Rio

Dia do Chocolate: Delícias para Celebrar a Data

Nesta segunda-feira, 9 de outubro, é comemorado o Dia do Chocolate, uma data especial que celebra uma das sobremesas mais amadas do mundo. Para aproveitar essa ocasião, diversos restaurantes na cidade oferecem opções irresistíveis para os amantes do chocolate. Abaixo, destacamos algumas sugestões que prometem agradar a todos os paladares.

No Aterro do Flamengo, um aconchegante restaurante à beira-mar, a sobremesa mais cobiçada é a baleia mousse, que custa R$ 48. Esse prato é preparado com três tipos de chocolate — ao leite, branco e meio amargo — e é servido em um bowl gigante direto na mesa, tornando a experiência ainda mais especial. O local funciona de segunda a sábado, das 12h às 23h30, e aos domingos, das 12h às 21h.

Na zona sul, um renomado restaurante italiano, comandado pelo chef veneziano Rudy Bovo, destaca a sobremesa chamada regina, que custa R$ 318 e serve até quatro pessoas. Esta experiência doce é preparada à mesa e inclui uma esfera de chocolate 70% recheada com sorvete de pistache, chocolate, frutas vermelhas e baunilha. Além disso, a regina é acompanhada de um mix de delícias, como ganache de chocolate, trufa de chocolate, morango, salame de chocolate, strussel de cacau, bombons variados e muito mais. A casa opera de terça a sábado, das 12h à meia-noite, e aos domingos, das 12h às 22h.

Outro local que vale a pena visitar é um restaurante famoso por seus milkshakes, onde o sabor nutella dreams é um dos carros-chefes. Essa sobremesa custa R$ 98 e é composta por sorvete de chocolate, generosa quantidade de nutella, uma fatia de brownie, bolinhas de chocolate e cookie cream, criando uma explosão de sabores. O restaurante está localizado no VillageMall, na Barra da Tijuca, e funciona de segunda a quinta, das 12h às 23h, e de sexta a sábado, das 12h à meia-noite. Aos domingos, o horário é das 12h às 22h.

Para aqueles que apreciam influências mediterrâneas e japonesas, um elegante restaurante oferece a torta fondant, que custa R$ 58. Feita com chocolate belga, essa sobremesa chega à mesa acompanhada de sorvete de chocolate, confit de morango e uma calda quente que complementa a riqueza do chocolate. O local está situado no Hotel Nacional, em São Conrado, e funciona diariamente, das 13h à meia-noite.

Por fim, a escola de culinária Le Cordon Bleu apresenta uma deliciosa e tradicional sobremesa chamada chocolate 10 texturas, que custa R$ 65. Essa criação inclui macaron, telhas de chocolate, suspiros, sorvete, bolo, calda, terra de chocolate e chantilly de chocolate ao leite. O restaurante está localizado na Rua da Passagem, em Botafogo, com funcionamento de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h.

Com tantas opções deliciosas, o Dia do Chocolate é uma oportunidade perfeita para saborear essas sobremesas e aproveitá-las em boa companhia.