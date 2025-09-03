MasterChef Brasil 12 elege Daniela Dantas e bate recorde de audiência

A advogada Daniela Dantas foi coroada campeã da 12ª temporada do MasterChef Brasil em uma final que teve um desempenho notável para a Band. Segundo informações de audiência da Kantar Ibope Media, o programa alcançou uma média de 2 pontos, com pico de 2,3 pontos, e um share de 5,4% entre 22h25 e 1h05 na região da Grande São Paulo. Esse resultado é o melhor da temporada, superando a marca de 1,8 ponto registrada em 5 de agosto, quando a chef Paola Carosella fez uma participação especial.

Durante a exibição da final, a Band ficou em quarto lugar no ranking das emissoras, mas conseguiu ser vice-líder por 34 minutos, incluindo 26 minutos consecutivos entre 00h39 e 01h05. Na faixa horária, a Globo liderou com 10,1 pontos, seguida pelo SBT com 3,3 e a Record em terceiro com 2,3 pontos.

Para enfrentar a final do MasterChef, a Record exibiu o filme "Antes de Dormir" (2014) no Cine Record Especial, mas a produção não teve o efeito esperado, marcando apenas 2,5 pontos, o pior resultado da emissora em 2024 na capital paulista.

É importante destacar que cada ponto no Ibope representa 77.488 domicílios na Grande São Paulo.

Reprises e Novidades Confirmadas

A Band anunciou que a final do programa será reprisada no próximo domingo, 7 de setembro, às 16h. Além disso, uma nova edição do MasterChef, intitulada MasterChef Celebridades, está marcada para estrear em 18 de novembro. Essa temporada terá 10 episódios, exibidos semanalmente até 20 de janeiro.

Entre as novidades, a atração contará com a participação especial de Ana Paula Padrão, que retornará aos estúdios da Band para um episódio comemorativo. O júri seguirá com os chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, que avaliarão os pratos dos participantes.

Os nomes dos participantes da nova edição incluem figuras conhecidas do público, como:

Dodô (Pixote)

Gilmelândia

Hugo Alves e Tiago Piquilo (dupla Hugo & Tiago)

John Drops

Julianne Trevisol

Leonardo Miggiorin

Luciano Szafir

Márcia Goldschmidt

Maurren Maggi

Rachel Sheherazade

Valesca Popozuda

O MasterChef se consolidou como um dos principais programas de entretenimento da Band, ajudando a emissora a competir por audiência em horários estratégicos contra gigantes da televisão como Globo, SBT e Record.

Contexto Histórico

Desde sua estreia em 2014, o MasterChef Brasil se tornou uma das maiores marcas da Band, com várias temporadas que incluem edições tradicionais, profissionais, júnior e de celebridades. O programa teve um papel significativo em aumentar a média do horário nobre da emissora, solidificando-se como um dos reality shows culinários mais prestigiados da televisão aberta no Brasil.