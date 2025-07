Ficha técnica e preço dos modelos na tabela Fipe Carros

A Fiat Titano Volcano 2026 está chegando com tudo! Essa picape, que se posiciona entre a versão Endurance e a top de linha Ranch, tem um preço em torno de R$ 263.990,00. A grande novidade aqui é a entrada do motor 2.2 turbodiesel, que mantém a capacidade de carga da picape: até 1.020 kg e 1.314 litros no compartimento traseiro, perfeito para quem precisa de espaço.

Esse motor, o Multijet 2.2, é um conhecido na família Stellantis. Você já deve ter visto ele em outros modelos como o Jeep Commander, Fiat Toro e a Ram Rampage. Com 200 cavalos de potência a 3.500 rpm e um torque de 45,9 kgfm disponível a partir de 1.500 rpm, a Titano promete ser mais ágil nas estradas. Para quem gosta de velocidade, a picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos. Sempre é uma mão na roda para quem enfrenta o trânsito paulista, né?

Principais itens de série da Fiat Titano Volcano 2026

A Fiat Titano Volcano 2026 não decepciona em termos de equipamentos. Ela vem equipada com uma central multimídia de 10 polegadas, que é super prática e tem compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Também conta com rádio AM/FM, MP3 e Bluetooth com comandos de voz, tudo para facilitar a sua vida no volante. E, claro, a segurança não fica de lado: temos seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina) para proteger todos os ocupantes.

Dentro da picape, é conforto que não falta. Ar-condicionado, bancos de couro ajustáveis manualmente e assentos traseiros modulares estão na lista de itens. E essa tecnologia toda não deixa de lado a segurança, com cintos de segurança dianteiros retráteis e regulagem de altura, além da capota marítima já instalada para proteger a carga.

Nos detalhes, a Titano também traz câmera de ré e direção elétrica, tornando as manobras mais leves. Os freios a disco nas quatro rodas, com ABS e EBD, garantem paradas seguras. Para quem precisa de um espaço extra na caçamba, a iluminação nesse compartimento é um toque a mais.

Ficha técnica da Fiat Titano Volcano 2026

Quando a gente olha para a ficha técnica, é fácil ver que a Titano foi feita para quem gosta de performance e praticidade. O motor 2.2 Multijet promete não só força, mas também eficiência. Com câmbio automático de 8 marchas e tração integral parcial, a direção fica fluida tanto na cidade quanto na estrada.

Os números impressionam: 200 cv a 3.750 rpm e torque de 45,8 kgfm a 2.000 rpm. Para você que adora viajar, a velocidade máxima chega a 175 km/h, e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 12,4 segundos.

O consumo também está bem ajustado: na cidade, você pode esperar em torno de 9,9 km/l, e na estrada, esse número sobe para 10,8 km/l. Para quem costuma pegar estrada para o litoral ou o interior, esses números ajudam a planejar melhor as paradas para abastecer, não é mesmo?

Em termos de dimensões, a picape é robusta: 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura e 1.858 mm de altura, com um entre-eixos de 3.180 mm. A altura do solo é de 235 mm, perfeita para encarar qualquer terreno. Com tanque de 80 litros, ela está sempre pronta para longas viagens.

E não podemos deixar de falar das rodas, que são de liga leve diamantadas de 17 polegadas, calçadas com pneus 265/65 R17. Com tudo isso, a Fiat Titano Volcano 2026 se destaca no mercado e promete agradar a todos os entusiastas das picapes.