Previdência acumulou R$ 101 mi em maio e chega a R$ 1 bi no ano

Em maio de 2025, o setor de capitalização registrou um total de arrecadações de R$ 146 milhões, apresentando um aumento de 32,4% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Esse crescimento reflete um bom desempenho das operações de capitalização, que atraem o interesse de investidores e consumidores.

No segmento de seguros, foram emitidos R$ 764 milhões em prêmios. Dentro desse total, o ramo Habitacional destacou-se com R$ 328,7 milhões em prêmios, mostrando um crescimento de 12,0% em relação a maio de 2024. O aumento é atribuído ao crescimento da carteira de crédito imobiliário da Caixa, que tem impulsionado a procura por seguros habitacionais.

O segmento Residencial também apresentou resultados positivos, com emissões de R$ 89,5 milhões, um crescimento de 10,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Importante mencionar que, dos prêmios emitidos pelo setor de seguros Residenciais, 10,9% foram relacionados a produtos acoplados aos seguros habitacionais.

No ramo de seguros de Vida, as emissões chegaram a R$ 191,7 milhões. As apólices com pagamento mensal foram as mais procuradas, representando 76,2% do total, enquanto os produtos de pagamento único corresponderam a 23,8%.

Por outro lado, o ramo Prestamista registrou uma queda nas emissões, totalizando R$ 113,2 milhões. Essa redução é reflexo do impacto das taxas de juros (Selic) elevadas, que aumentam o custo do crédito e diminuem a adesão aos seguros. No total de prêmios emitidos em maio, 61,4% foram provenientes de operações com pessoas físicas, 28,0% com pessoas jurídicas e 10,6% de operações rurais.

Além desses dados, a Caixa também informou que a sinistralidade total no mês foi de 25,2%, indicando a proporção de prêmios pagos em relação ao total arrecadado, um índice que reflete a saúde do setor. A companhia continua acompanhando de perto as condições do mercado para ajustar suas ofertas e estratégias.