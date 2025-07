Números consolidados de 28 de julho de 2025

Na última segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, a audiência da televisão apresentou alguns destaques e surpresas. O programa Primeiro Impacto, apresentado por Marcão do Povo, conseguiu alcançar picos que o colocaram na vice-liderança em alguns momentos, mesmo enfrentando uma audiência baixa. Essa performance fez com que o programa ameaçasse a segunda posição de audiência da Record.

As novelas da Globo continuaram a mostrar sua força. Vale Tudo se destacou com impressionantes 27 pontos em picos, enquanto A Viagem ajudou a elevar a média do programa Êta Mundo Melhor!, que também teve um bom desempenho na faixa noturna.

Por outro lado, a reestreia do programa Casos de Família no SBT não convenceu o público, não conseguindo conquistar uma audiência significativa. No entanto, o programa Fofocalizando superou a primeira parte do Cidade Alerta, da Record, em uma disputa direta.

Abaixo estão os números de audiência consolidados de segunda-feira, 28 de julho de 2025:

Hora Um : 4,4 pontos

: 4,4 pontos Bom Dia SP : 8,3 pontos

: 8,3 pontos Bom Dia Brasil : 9,0 pontos

: 9,0 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,2 pontos

: 7,2 pontos Mais Você : 6,9 pontos

: 6,9 pontos SP1 : 10,2 pontos

: 10,2 pontos Globo Esporte : 10,1 pontos

: 10,1 pontos Jornal Hoje : 11,1 pontos

: 11,1 pontos Edição Especial: História de Amor : 13,0 pontos

: 13,0 pontos Sessão da Tarde: Descendentes 3 : 10,6 pontos

: 10,6 pontos SPTV : 14,9 pontos

: 14,9 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,7 pontos

: 17,7 pontos Êta Mundo Melhor! : 20,9 pontos

: 20,9 pontos SP2 : 23,3 pontos

: 23,3 pontos Dona de Mim : 22,4 pontos

: 22,4 pontos Jornal Nacional : 24,7 pontos

: 24,7 pontos Vale Tudo : 25,5 pontos

: 25,5 pontos Tela Quente: Viúva Negra : 14,5 pontos

: 14,5 pontos Conversa com Bial : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Jornal da Globo : 5,4 pontos

: 5,4 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,4 pontos

: 4,4 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8 pontos

No SBT, as audiências foram as seguintes:

SBT Manhã : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Bom Dia Esperança : 2,7 pontos

: 2,7 pontos SBT Manhã 2ª Edição : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Bom Dia & Cia : 1,7 pontos

: 1,7 pontos Primeiro Impacto : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Alô Você : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Maria do Bairro : 3,7 pontos

: 3,7 pontos Casos de Família : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Fofocalizando : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Chaves : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Programa do Ratinho : 4,6 pontos

: 4,6 pontos The Noite: 2,4 pontos

Na Record, algumas das principais audiências foram:

Balanço Geral Manhã : 1,6 pontos

: 1,6 pontos Fala Brasil : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Cidade Alerta : 3,7 pontos

: 3,7 pontos Jornal da Record: 7,5 pontos

As audiências refletem os números de telespectadores na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a medir o desempenho dos programas nas emissoras.