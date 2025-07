Ficha técnica e preço de veículos – Fipe Carros

O Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026 chegou com um preço médio de R$ 103.990 e traz uma atualização que vale a pena conhecer. A principal novidade dessa versão é a inclusão dos faróis Full LED, agora disponíveis nas versões Trekking e Drive 1.3 AT. Essa mudança não só moderniza o visual do carro, mas também melhora a iluminação à noite, trazendo um toque de sofisticação que muitos motoristas vão apreciar.

Sob o capô, o Argo mantém o já conhecido motor 1.3 Firefly flex, com quatro cilindros que entregam até 107 cavalos de potência. O torque é de 13,6 kgfm, que se traduz em desempenho ágil no dia a dia, especialmente nas acelerações. O câmbio CVT simula sete marchas, proporcionando uma experiência de direção suave, perfeita para aquele trânsito intenso que enfrentamos nas grandes cidades.

Produzido na fábrica da Stellantis em Betim, Minas Gerais, o Argo não é apenas um carro para os brasileiros. Ele já conquistou mais de 550 mil motoristas desde seu lançamento em 2017 e é um dos hatchbacks mais queridos do país, podendo ser encontrado em diversos mercados da América Latina.

Equipamentos de série do Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026

Agora, quando falamos dos equipamentos, o Argo Drive 1.3 AT 2026 não decepciona. Vem equipadíssimo com um aerofólio traseiro que dá um charme extra, além de uma central multimídia UCONNECT de 7 polegadas. Com recursos como Android Auto e Apple CarPlay, a conexão com seu smartphone fica fácil, ideal para quem adora ouvir aquela playlist enquanto dirige.

Ainda vem com Bluetooth, duas entradas USB (uma delas é uma mão na roda para quem sempre precisa carregar o celular), e ar-condicionado com filtro antipólen para manter o ar dentro do carro sempre fresquinho. Ah, e o banco do motorista tem regulagem de altura, um detalhe que todo motorista aprecia, especialmente em viagens longas.

Além dos faróis Full LED, inclui direção elétrica progressiva e um painel de instrumentos multifuncional de 3,5 polegadas, que exibe informações essenciais de forma clara e acessível. E as rodas de 15 polegadas com calotas integrais conferem um visual que combina com o estilo urbano do carro.

Ficha técnica do Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026

Aqui estão os números que você quer saber, de forma bem clara.

Motor : 1.3 Firefly

: 1.3 Firefly Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 107 cv a 6250 rpm (etanol)

: 107 cv a 6250 rpm (etanol) Torque : 13,7 kgfm a 4000 rpm (etanol) / 13,2 kgfm a 4250 rpm (gasolina)

: 13,7 kgfm a 4000 rpm (etanol) / 13,2 kgfm a 4250 rpm (gasolina) Velocidade Máxima : 174 km/h

: 174 km/h De 0 a 100 km/h : 11,2 segundos

: 11,2 segundos Consumo Cidade : 9,1 km/l (etanol) / 12,6 km/l (gasolina)

: 9,1 km/l (etanol) / 12,6 km/l (gasolina) Consumo Estrada : 10,1 km/l (etanol) / 13,9 km/l (gasolina)

: 10,1 km/l (etanol) / 13,9 km/l (gasolina) Dimensões : 4031 mm (comprimento) x 1724 mm (largura) x 1512 mm (altura)

: 4031 mm (comprimento) x 1724 mm (largura) x 1512 mm (altura) Entre-eixos : 2521 mm

: 2521 mm Capacidade do tanque : 47 litros

: 47 litros Capacidade de bagagem : 300 litros

: 300 litros Peso líquido : 1150 kg

: 1150 kg Rodas e Pneus : Aço, 185/60 R15

: Aço, 185/60 R15 Garantia total: 36 meses

E por falar em viagens, quem não gostaria de um carro que já vem com um sistema onde você pode travar as portas automaticamente quando passa dos 20 km/h? Isso é ótimo para quem tem filhos a bordo e se preocupa com segurança.

O Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026 definitivamente traz diversas melhorias que fazem valer a pena o olhar mais atento. Se você está na pista, já sabe: esse hatch combina modernidade, conforto e tudo que a gente espera de um carro para o dia a dia.