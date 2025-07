Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 chegou com tudo, e o preço de R$ 157.990 já nos deixa animados! Essa nova versão traz um visual mais arrojado, especialmente na dianteira, e uma novidade muito esperada: o teto solar panorâmico. Para quem curte detalhes que fazem a diferença, o para-choque frontal foi redesenhado, agora com linhas mais agressivas e uma grade com acabamento preto brilhante, que conta com toques vermelhos que combinam muito com o logotipo escurecido da Abarth.

E o motor? Ah, o coração do Pulse Abarth, um 1.3 turbo T270, não decepciona. Ele entrega até 185 cv de potência e um torque de 27,5 kgfm, tudo isso ligado a um câmbio automático de seis marchas. Isso significa que você vai sentir a adrenalina na pele, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos e uma velocidade máxima de 215 km/h. Perfeito para quem gosta de uns pegas tranquilos no dia a dia, não acha?

A carroceria mantém a tradição de pinturas em dois tons, com a exceção do Preto Vulcano. Você tem quatro opções de cores: Branco Banchisa, Vermelho Montecarlo, Cinza Strato e claro, o Preto Vulcano. Um visual que atrai olhares, especialmente na cidade.

Principais itens de série do Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026

O Pulse Abarth Turbo 270 vem recheado de equipamentos que vão facilitar muito a vida de quem dirige. Um dos destaques é o pacote ADAS, com recursos como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e comutação automática do farol alto. Isso ajuda bastante em dias de trânsito intenso, quando a atenção precisa estar redobrada.

No interior, você vai encontrar ar-condicionado automático e digital, além de bancos esportivos forrados em couro que garantem conforto e estilo. A central multimídia de 10,1 polegadas é uma beleza! Ela é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ideal para quem curte música ou precisa de GPS na estrada.

E para quem já teve que parar no meio do trânsito, um painel de instrumentos digital de 7 polegadas e uma câmera de ré de alta definição vão facilitar ainda mais as suas manobras. Sem contar que a direção elétrica deixa tudo mais leve na hora de estacionar.

Ficha Técnica do Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026

Agora, vamos aos detalhes que fazem diferença também na hora de escolher seu carro. Aqui está a ficha técnica do Pulse:

Motor : 1.3

: 1.3 Câmbio : Automático, 6 marchas

: Automático, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 185 cv a 5750 rpm (E)

: 185 cv a 5750 rpm (E) Torque : 27,5 kgfm a 1750 rpm (E/G)

: 27,5 kgfm a 1750 rpm (E/G) Velocidade Máxima : 215 km/h

: 215 km/h 0-100 km/h : 7,6 s

: 7,6 s Consumo Cidade : 7,1 km/l (E) / 10,2 km/l (G)

: 7,1 km/l (E) / 10,2 km/l (G) Consumo Estrada : 8,9 km/l (E) / 12,3 km/l (G)

: 8,9 km/l (E) / 12,3 km/l (G) Capacidade do Tanque de Combustível : 47 litros

: 47 litros Capacidade de Bagagem/Carga : 370 litros

: 370 litros Peso Líquido: 1.281 kg

Além disso, conta com rodas de 18 polegadas, que não só proporcionam um visual esportivo, mas também garantem uma performance nas curvas que você vai adorar!

Se você está em busca de um carro que une estilo e esportividade, o Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 é uma escolha que promete boas experiências no volante, tanto na cidade quanto na estrada.