Iniciativa de segurança começa entre donos de triciclos

Para aumentar a segurança nas estradas, a Associação dos Proprietários de Tri bicicletas da Nigéria (TOAN) lançou a Iniciativa de Pré e Pós-Acidente para seus membros.

Esse projeto tem como objetivo reduzir o número de acidentes e melhorar as respostas de emergência, além de facilitar a recuperação de vítimas após um acidente. Segundo especialistas, essa iniciativa representa um marco importante para o setor, especialmente para os operadores de tri bicicletas.

O presidente nacional da TOAN, Comrade Godwin Adokeme, afirmou que a associação está comprometida em apoiar a agenda do governo federal voltada para a segurança no trânsito. Ele destacou que a adesão à Iniciativa de Pré e Pós-Acidente reflete a vontade da associação em contribuir com a visão nacional de estradas mais seguras.

“Estamos totalmente dedicados a colaborar com o ministério dos Transportes e outros envolvidos para salvar vidas e melhorar a experiência do transporte para todos os nigerianos”, completou Adokeme.

Com essa ação, a TOAN busca não apenas proteger seus associados, mas também promover um ambiente mais seguro para todos os usuários das vias.