Camila Queiroz pode participar de novela de Walcyr Carrasco em 2026

Camila Queiroz pode retornar ao horário nobre da Globo em uma nova novela escrita por Walcyr Carrasco. Segundo informações, a atriz foi convidada para assumir o papel principal da nova trama, que deve estrear em maio de 2026. Este convite marca uma nova fase na carreira de Camila, que já trabalhou com Carrasco anteriormente, interpretando a personagem Angel na novela “Verdades Secretas”, exibida em 2015. Esse papel foi fundamental para seu reconhecimento como uma das principais atrizes da televisão brasileira.

Atualmente, Camila Queiroz está na novela “Amor Perfeito” e aguarda o nascimento de sua primeira filha com o ator Klebber Toledo.

A nova novela, com o título provisório “Quem Ama Cuida”, vai contar a história de uma enfermeira que se envolve em uma disputa acirrada pela herança de um milionário. Enquanto ela cuida do homem, os filhos dele, que são acusados de negligência, resistem à presença da enfermeira, o que promete gerar muitos conflitos e reviravoltas na trama. A novela está programada para substituir “Três Graças”, que será exibida após o remake de “Vale Tudo”, previsto para outubro de 2025.

Além de Camila Queiroz, a produção está considerando outros nomes conhecidos que já trabalharam com Walcyr Carrasco, como Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Juliana Paes. A intenção é repetir o sucesso anterior que esses artistas tiveram em suas colaborações passadas.

“Quem Ama Cuida” ainda se encontra na fase inicial de pré-produção. Após essa nova novela, a faixa das 21h da Globo já tem mais dois projetos planejados: um roteiro de João Emanuel Carneiro e outro de Bruno Luperi. A emissora continua investindo em autores reconhecidos para manter sua liderança de audiência nesse horário.