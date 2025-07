Fiat Strada Endurance oferece R$ 20 mil de desconto para CNPJ

A Fiat está com uma promoção imperdível para quem é microempresário ou produtor rural! A Strada Endurance, essa picape que já é queridinha por aqui, pode ser adquirida com um super desconto de R$ 20 mil. É isso mesmo! Esse valor fica com um preço final de R$ 91.990, em vez dos R$ 111.990 originais. É uma ótima chance para quem tem CNPJ ativo e inscrição estadual válida.

Essa oferta é parte do programa de vendas diretas da Fiat e é válida durante todo o mês de julho. Se você acompanha o mercado automotivo, sabe que essas oportunidades não aparecem todo dia. E atenção: após a compra, a revenda do veículo só poderá ser feita após 12 meses. Portanto, se você tem interesse, a melhor pedida é visitar uma concessionária Fiat e tirar todas as dúvidas sobre os documentos necessários, além de opções de financiamento e prazos de entrega.

Além de estar com um preço atrativo, a Strada Endurance vem com um bom pacote de itens de série. Tem airbags frontais para motorista e passageiro, ar-condicionado, e até bancos com um detalhe da Fiat. Tudo isso para garantir um conforto legal, principalmente se você passa bastante tempo na estrada.

A picape ainda tem um estepe de tamanho convencional, freios ABS com EBD e ganchos para amarração de carga na caçamba. Quem já precisou transportar itens pesados sabe como isso é essencial. E não para por aí: a grade frontal preta e os pneus na medida 195/65 R15 dão um toque robusto ao visual, que combina bem com o estilo aventureiro que muitos buscam em uma picape.

Com motor 1.3 GSE Flex, o modelo entrega até 107 cavalos de potência com etanol, e 98 com gasolina. Isso é ótimo para quem precisa de um desempenho confiável no dia a dia, principalmente para aqueles que encaram trânsito pesado diariamente. O torque máximo também não decepciona: são 13,7 kgfm com etanol e 13,2 kgfm com gasolina, garantindo força para as manobras quando você mais precisa.

Se você está pensando em dar um upgrade na sua frota ou até mesmo iniciar um novo negócio, a Strada Endurance é uma excelente opção. Aproveite a promoção e veja tudo o que ela pode oferecer!