Fiat Toro Freedom com desconto de R$ 19 mil para CNPJ

A Fiat Toro Freedom Turbo 270 Flex, ano/modelo 2025, na vibrante cor vermelho colorado, está com uma super oferta para microempresas e produtores rurais que são CNPJ ativo. Essa promoção vale apenas para vendas diretas e não se aplica a pessoas físicas, taxistas ou empresas que não se encaixem como microempresas. O prazo para aproveitar essa oportunidade vai até 4 de agosto de 2025.

O preço de tabela da versão Freedom Turbo 270 Flex AT6 é de R$ 167.490,00, mas, para quem compra com CNPJ, o valor cai para R$ 148.228,65. É uma economia de R$ 19.261,35! Além disso, esses preços podem variar bastante dependendo da região, então sempre é bom consultar a concessionária perto de você.

Se você tem interesse, as concessionárias da Fiat por todo o Brasil estão prontas para ajudar com informações sobre a documentação necessária, prazos, formas de pagamento e opções de financiamento para empresas e produtores rurais. Fica a dica: vale fazer uma visitinha e conferir tudo que você pode aproveitar.

Medidas e Capacidade

O tamanho da Fiat Toro impressiona. Com 4,94 metros de comprimento, 1,84 m de largura e uma caçamba com capacidade de 937 litros, ela se destaca em relação à concorrência, como a Chevrolet Montana e a Renault Oroch. Se você está sempre carregando peso, fica feliz em saber que pode transportar até 750 kg de carga na versão flex e rebocar até 400 kg.

Performance do Motor

A versão Freedom vem equipada com tração dianteira e um motor 1.3 turbo flex T270. Ele sobremaneira entrega 180 cavalos com gasolina e 185 cv com etanol, além de 27,5 kgfm de torque. O câmbio automático de 6 marchas proporciona trocas suaves, e o bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro ajuda na estabilidade. Quem já pegou estradas mais difíceis sabe o quanto isso é essencial.

Consumo de Combustível

Falando em consumo, a Fiat Toro promete a seguinte economia: com gasolina, você faz 9,6 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada. Se optar por etanol, a média fica em 6,6 km/l na cidade e 8 km/l na estrada. Para quem está sempre em movimento e pega bastante estrada, esses números são uma ótima referência.

Equipamentos de Série

O que dizer dos mimos que a Toro Freedom oferece? Entre os itens de série, você vai encontrar apoio de braço no banco traseiro, ajustes elétricos no banco do motorista, bancos de couro e uma chave presencial. O sistema Fiat Connect///Me faz toda a diferença na sua experiência de direção, trazendo recursos modernos.

Além disso, tem iluminação ambiente, sensores de chuva e luz, retrovisor interno eletrocrômico e até GPS integrado. As rodas de liga leve aro 18, o carregador de celular por indução e o ar-condicionado digital com duas zonas são mais alguns detalhes que fazem a Toro se destacar.

Resumo dos Preços

Aqui vai um resumo rápido: a versão Freedom Turbo 270 Flex AT6, que custa R$ 167.490,00, está com um precinho camarada de R$ 148.228,65 para quem comprova sua atividade como CNPJ ou produtor rural. Um descontão desses não dá para perder!

Então, se você está em busca de um carro que combine estilo, robustez e tecnologia, vale a pena conferir a Fiat Toro. A estrada está logo ali e essa caminhonete pode ser a companheira perfeita para a sua jornada!