Chevrolet reduz preço da Montana LT para CNPJ em R$ 29.200

A Chevrolet Montana LT está se destacando no mercado, especialmente para empresas e produtores rurais, que podem aproveitar a opção de vendas diretas. Essa picape é robusta, com capacidade para carregar até 628 kg e uma caçamba que oferece impressionantes 874 litros de espaço. Um detalhe importante é que, após a compra, o veículo não pode ser vendido antes de 12 meses.

Se você está pensando em adquirir uma Montana, vale a pena visitar uma concessionária Chevrolet. Além de esclarecer suas dúvidas sobre financiamento, você pode se informar sobre documentação necessária e como será o processo de faturamento.

A Montana LT 1.2 Turbo, com câmbio manual, tem seu preço de tabela em R$ 145.590,00. Mas, durante a campanha de vendas diretas, esse valor despenca para R$ 116.390,00 — um descontão de R$ 29.200! Lembre-se de que os preços podem variar de acordo com a região, então é sempre bom conferir com a concessionária mais próxima.

Sob o capô, a novidade fica por conta do motor 1.2 Turbo com injeção direta de combustível. Com essa atualização, a potência aumentou de 133 cv para 141 cv, o que deve ser sentido na hora de acelerar. Quem já dirigiu em subidas ou pegou uma estrada cheia sabe quão importante é ter esse extra de potência.

A Montana LT Turbo vem bem equipada. A central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas é perfeita para quem gosta de conectividade, já que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. E quem não quer um som de qualidade enquanto dirige?

Além disso, o carro possui faróis com acendimento automático, ar-condicionado e até uma capota marítima – super útil para quem precisa proteger a carga de chuva. E para facilitar a carga, tem oito ganchos na caçamba. Os freios também não ficam atrás, contando com sistema ABS e distribuição eletrônica de frenagem, um verdadeiro alívio em manobras mais arriscadas.

No interior, o painel digital de 3,5 polegadas e os suportes Isofix e Top Tether para cadeirinhas infantis trazem um ar mais moderno e prático. Os seis airbags garantem segurança extra, coisa que todo motorista aprecia, especialmente em viagens longas pelo Brasil.

Essa picape é realmente uma opção interessante, não apenas pelo preço atrativo, mas também pelas funcionalidades que traz para o dia a dia. Quem está dando uma volta no centro da cidade ou percorrendo uma estrada rural vai perceber que a Montana LT compensa bem.