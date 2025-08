Fiat Titano Ranch com desconto de R$ 52,9 mil em agosto

A Fiat está com novidades quentes para quem ama picapes! A Titano Ranch, que vem fazendo barulho por aí, agora ostenta melhorias no motor e novos itens de série. Durante agosto, o modelo está disponível para vendas diretas focadas em empresas e produtores rurais que estejam com a documentação em dia.

A versão Ranch costuma ter um preço de R$ 285.990, mas neste mês, as empresas podem levar essa belezura por R$ 233.024,65. Isso mesmo, um desconto de R$ 52.965,35! Vale a pena ficar de olho, já que esses valores podem variar dependendo da região e da concessionária.

### Mudanças na Titano Ranch

Falando em mudanças, o que mais impressiona na linha 2026 da Titano é a parte técnica. Agora produzida na Argentina, esta picape ganhou um motor 2.2 turbodiesel Multijet, conhecido por sua potência. No modo automático, ela entrega uns respeitáveis 200 cv e 45,9 kgfm de torque; nas versões manuais, o torque fica em 40,8 kgfm. Um verdadeiro monstro na estrada!

Quem já deu uma volta em picapes sabe que um motor bem ajustado faz toda a diferença. Agora, imagina acelerar e notar um tempo de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos! A transmissão automática de 8 marchas, que substituiu a antiga de 6, contribui para essa resposta rápida, e o consumo pode atingir 10,8 km/l na estrada. Ideal para quem vive na correria do dia a dia.

### Equipamentos e Conectividade

Outra coisa que a Titano Ranch trouxe foi um pacote de assistentes de condução, aqueles que tornam a vida mais fácil e segura. Temos aqui frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa. Se você já pegou uma estrada perigosa, sabe que essas funcionalidades importam muito.

E para os apaixonados por tecnologia, o modelo vem com painel digital de 7 polegadas, central multimídia de 10 polegadas com suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera 360° e até navegador integrado. Uma mão na roda para quem valoriza a conectividade enquanto dirige.

### Vendas e Concorrência

No primeiro semestre de 2025, a Fiat Titano vendeu 3.986 unidades, mas não ocupou a liderança do segmento. A Toyota Hilux ficou em primeiro, com impressionantes 23.152 unidades vendidas, seguida pela Ford Ranger e Chevrolet S10. Apesar do bom desempenho, a Titano ainda tem um caminho a percorrer para brigar de igual para igual com essas feras.

### Seguro da Titano Ranch

E se você está pensando em investir nessa picape, é bom dar uma olhadinha no seguro. Um levantamento feito pelo site Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, mostrou que os preços variam bastante. O seguro básico sai a partir de R$ 5.628,83, enquanto o mais completo pode chegar a R$ 10.689,89. Uma simulação foi feita considerando um motorista de 38 anos, morador de Fortaleza (CE), então vale lembrar que esses valores podem mudar bastante conforme o perfil do motorista e a região.

### Preços para Empresas

No fim das contas, para aqueles que se interessam, aqui está o preço da Fiat Titano Ranch para CNPJ em agosto de 2025:

| Configurações | Preços Geral | Preços para CNPJ | Descontos |

|—————|————–|——————-|———–|

| Ranch | R$ 285.990,00 | R$ 233.024,65 | R$ 52.965,35 |

Com todas essas novidades, a Titano Ranch promete ser uma forte candidata para quem precisa de uma picape robusta e cheia de tecnologia.